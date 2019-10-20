韓陣營「被淨灘」？ 網友疑小學生所為：慈濟卡韓！

2019-10-20 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜原訂今日下午要到台南黃金海岸淨灘，但黃金海岸傳出在19日就被不明人士清得乾乾淨淨，讓韓陣營質疑是否有特定人士刻意「踩場」。不過，卻有網友點出，淨灘人士雖無法確認其身分，但是台南市慈濟國小在10月19日這天有安排淨灘活動，讓網友笑說「慈濟卡韓」！

根據《上報》報導，韓陣營兩天前派人到黃金海岸場勘，當時海灘上還有許多瓶罐、塑膠袋、漂流木等廢棄物，不過昨（19）進行最後場勘時，卻發現有不明人士已在場撿垃圾，令韓營十分疑惑。今日再度派人探勘場地時，發現黃金海岸的沙灘已經被清理得乾乾淨淨，許多大型垃圾也都被運走，這也讓韓國瑜陣營「無法淨灘」。

臉書專頁「台南點 Tainan.」則貼文酸此事，表示「沒有分是誰的垃圾，只有分誰是垃圾」，不過底下說明，只要是愛護環境的活動，希望大家都能支持，而且台南的海岸線那麼長，還有很多地方撿。

根據台南市慈濟高中國小部網站公布的行事曆，10月19日這天確實有安排六年級的淨灘活動。「台南點 Tainan.」小編也留言表示，昨日也有台南市慈濟國小的淨灘活動。

至於地點是否為黃金海岸，不得而知。不過「慈濟淨灘」的消息出來之後，馬上有網友留言笑說「佛家機器動起來卡韓了！」、「慈濟卡韓！」還有人表示「怎麼不撿高雄海灘啊，跑來台南作秀滾出去」，還有網友要「高雄市長請先把高雄黃金海岸撿一撿！」

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