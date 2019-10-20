霧峰立院中辦民主草坪啟用 蔡英文、蘇嘉全同台揭牌

2019-10-20 22:13

〔記者陳建志／台中報導〕台灣省議會1998年精省後裁撤，改稱台灣省諮議會，園區內廣達2.78公頃，原提供省議員使用的高爾夫練習場也跟著閒置，立法院長蘇嘉全上任後，致力推動園區開放，去年開始將高爾夫練習場改造成開放空間，歷經1年整建變身為民主草坪，今天安排國立台灣交響樂團舉行霧峰草地野餐音樂會，並舉行民主草坪揭牌，吸引數千位民眾到場聽音樂，蔡英文總統、立法院長蘇嘉全等人並共同為民主草坪揭牌。

霧峰立法院中部辦公室園區內廣達2.78公頃的原省議員高爾夫練習場已經閒置20年，在立法院長蘇嘉全將園區開放給民眾使用的理念下，去年開始整建為民主草坪，將開放給所有民眾使用，昨天和今天並一連2天舉辦霧峰草地野餐音樂會。

今天並舉行民主草坪揭牌儀式，蔡英文總統特別出席揭牌，並聆聽國立台灣交響樂團演奏，立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、台中市副市長令狐榮達、明台高中董事長林芳媖、立委何欣純、市議員李天生等人都到場陪同。

蔡英文總統在聽完國台交演奏完3首曲子後致詞時說，前陣子才在屏東聽到國立台灣交響樂團搭配煙火施放有了完美的演出，今天很高興有機會再次聽到國台交的演奏，稱讚國台交精心準備帶給大家國家級的饗宴，並對所有團員辛苦的演出說謝謝，也預祝大家有一個美好的夜晚。

蔡英文說，這裡過去是省議會，曾是台灣重要的政治機關，培養了眾多優秀的政治人物，也是台中人共同的回憶，過去幾年已經在這裡舉辦好幾次的音樂會，為了讓這個歷史現場能夠傳承，去年開始由立法院和林務局一起規劃成民主草坪，讓大家有一個欣賞音樂、休憩的空間，也代表對全民開放的民主意義，並提醒現在剛好有秋冬旅遊補助，建議大家可以到霧峰和園區旅遊拍照、打卡。

立法院中南部服務中心主任賈鴻奎表示，未來將由林務局南投林管處規劃，在民主草坪種植358棵的苦楝、山櫻花、七里香等樹種，讓整片草坪變成樹木林立的公園，還會闢設停車場和公共廁所供民眾使用。

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