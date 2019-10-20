不分區立委名單跟蘇嘉全喬好了？ 蔡英文回媒體：想像力太豐富了

2019-10-20 12:28

〔記者歐素美／台中報導〕蔡英文總統今天到台中市神岡區社口萬興宮參拜，媒體詢問是否不分區立委名單與蘇嘉全喬好了，蘇嘉全才陪同前來？蔡英文笑回「你想像力太豐富了」。

媒體詢問蔡英文總統「立委不分區名單協調如何」？蔡英文回應指出，立委不分區名單是由黨中央負責的，我們會希望黨內在處理過程，大家能夠有更多的溝通、討論及交換意見的機會。

媒體再問「是不是不分區立委已跟蘇嘉全喬好了，蘇嘉全才陪同到社口萬興宮參拜」；蔡英文笑回「你的想像力太豐富了，我們今天沒有談這個事情，也不會談這個事情」，強調「今天來主要是跟鄉親見面談談我們執政3年多來所做的事情」。

蔡英文在萬興宮致詞時指出，台灣的經濟持續在成長，今年上半年，台灣是四小龍第一名，預估全年也是第一名，這是大家打拼的成績。世界、局勢在變，台灣人持續在進步。

蔡英文說，除了經濟發展，也推動長照2.0，我當總統時長照預算是50億，明年將增加至400億，照顧零歲到六歲小朋友，我當總統時預算是200多億，明年將增加至600多億。稅收有增加就照顧老人及小孩，讓年輕人無後顧之憂。

蔡英文指出，台灣的經濟穩定，也有很多人要回台投資，台商今年至今已回流投資6100億，還持續增加中，外商也一直投資，皆認為台灣是一個很好投資的地方，鼓勵年輕人要繼續拼，拼一個台灣的未來，我們的機會愈來愈好，因為愈來愈多人來投資。

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