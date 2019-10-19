點出國民黨最大問題 胡志強：大家一直說但都做不到

2019-10-19 23:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前台中市長胡志強今天參加「胡椒粉絲會」臉友會，並與藍委座談，會前被媒體問及大選看法，他回應，「國民黨最大的問題，就是儘速世代交替」，大家一直說但都做不到「鞠個躬，華麗轉身」、「我也沒叫你下台，就是讓給年輕人！」

胡志強調很支持韓國瑜，被問及民調低，他則說，「他要努力啊！」那請假是否有助選情？他則說，「不知道，沒人知道啊！」

至於郭柯合是否影響國民黨選情，胡志強則語重心長地說，「國民黨能爭取的支持就全力支持，爭取不到的也只有面對現實，不要一直等，自己全力以赴就是了嘛！」

胡志強舉行胡椒粉絲會，與近500名粉絲聚會，藍委黃馨慧現場與樂團演奏，胡志強也開心高歌，還自掏腰包請藍委江啟臣及議員、立委參選人黃馨慧、李中也都各自場帶來自己選區的知名小吃美食，分享胡椒粉絲，各個都是美食及評論家，包括西屯、南屯的黑糖珍珠奶茶、蛋餅，豐原、新社的鹹蛋糕、8字蛋捲，及東南區的肉員、臭豆腐，大家超級比一比。

而對於胡志強任內在水湳經貿園區規畫興建「台灣塔」，林佳龍市長變更為「智慧營運中心」，盧秀燕現在又有意改興建「台灣智慧塔」，一改再改，胡志強回應說，對詳情不了解，「我連改成智慧營中心時都沒提意見」、「我有我的理想，不被新的市長接受時，就尊重他，現在的市長怎麼做，我也尊重他！」

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