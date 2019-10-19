取消訪美只剩「環島畢業旅行」 李正皓：韓混日子沒戲了

2019-10-19 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（18）會見美國在台協會（AIT）主席莫健後，下午突宣布取消訪美行程，原因是選舉行程太滿，時間壓力大。對此，遭國民黨開除黨籍的「草協聯盟」發起人李正皓認為，韓國瑜現在就只剩環島的畢業旅行，「一天混過一天」在混日子。

韓國瑜昨表示，他感謝莫健從美國飛來台灣，再搭高鐵趕到高雄，他也向莫健表達，這次選舉剩下時間不多，台澎金馬跑起來，還沒有完全跑完第一趟，時間壓力非常大，所以只好取消美國行；他也說，明年投票之後，有可能的話，立刻去美國拜訪。

對此，李正皓18日在《關鍵時刻》表示，韓國瑜無法好好整合地方派系，而唯一的救命仙丹訪美也取消，等於是空手讓訪美這議題給丟了，而他現在只剩下環島的畢業旅行，「他就是在每個地方拍照，每個地方留下他的回憶，他就是一天混過一天，就是在混日子啊講白了，就是在混時間」。

李正皓認為，韓國瑜去嘉義的行程不是去處理地方派系的裂痕，反而是跟那些庶民一起騎摩托車、一起吃雞肉飯，那就是叫做混日子，「選來上來看就叫做一天混過一天，所以韓國瑜的選舉我認為基本上到現在已經沒戲了」、「除非他可以從今天開始證明認知自己對選舉有多不足，然後開始改變才有機會。」

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