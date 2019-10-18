在美輔選蔡英文 賴清德：讓今日台灣是明日香港

2019-10-18 10:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院前院長賴清德在美國輔選第二個行程，於台北時間18日上午（當地時間17日晚間）在芝加哥出席蔡英文總統連任美國中西部後援會成立大會。賴清德致詞談及近期香港局勢，他表示，我們一定要繼續深化台灣民主，讓今日的台灣是明日的香港。我們要在國際民主的陣營繼續深化民主、自由、人權，還是要走回頭路，一個中國原則、一國兩制的台灣？這場選舉的重點就在這裡。

賴清德表示，他這次接受中央黨部和蔡英文競選總部安排，到美國參與的後援會成立，就是要用最實際行動，表達對蔡總統競選連任的支持，請大家全力捍衛本土政權，讓蔡總統連任、民進黨國會席次過半，讓台灣繼續壯大。

賴清德指出，芝加哥是美國五大知名老牌工業城市之一，但因60年代經濟蕭條及工業轉型，被稱為生鏽的區域，但芝加哥經過「除鏽」的過程，成為現代化美麗的城市。蔡總統2016年當選來也一直積極進行台灣除鏽的工作。不管是第一任行政院長林全、第二任他本人、現在的蘇貞昌院長，整個團隊花了很多功夫進行除鏽，就是希望用大家努力，擦亮台灣這塊招牌。

賴清德細數蔡總統執政三年政績，包括發展經濟、照顧弱勢、年金改革、落實轉型正義、司法改革、產業創新升級轉型、新南向政策、能源轉型、台商回流投資等。他表示，絕對有信心，蔡總統競選連任成功，讓她帶領台灣，絕對比國民黨推出來的總統參選人韓國瑜還好。

賴清德接著提及近期香港局勢。他表示，經過香港事件，中國承諾香港一國兩制五十年不變已經失敗，換句話說，中國國家主席習近平指台灣方案就是香港一國兩制已經不可能，一國兩制台灣方案、一個中國原則的九二共識，在台灣都不可行。

賴清德說，今天台灣能享受自由民主人權制度，是因為過去數十年來很多民主運動前輩犧牲奉獻，和台灣社會共同打拚，台灣自由非常珍貴，我們一定要繼續深化台灣民主，讓今日的台灣是明日的香港。

賴清德提及，美國眾議院通過《香港人權與民主法案》，這表示國際社會重視民主、自由、人權的價值。未來台灣要站在國際民主的陣營，1月11日的選票就非常重要。我們要在國際民主的陣營，繼續深化民主自由人權，還是要走回頭路、一個中國原則、一國兩制的台灣？這場選舉重點就在這裡。

賴清德說，面對中共勢力擴大，台灣站在第一線，國際社會瞭解台灣的重要性。這次選舉，國際社會都在看，看這次選出來的總統，是否有辦法顧主權，維護民主自由人權的制度、站在國際民主力量的陣營。這三年來，蔡英文總統已經證明她有辦法。

賴清德最後拜託海外僑胞，支持總統當選、民進黨國會過半。若民進黨在國會沒過半，很多工作都沒有辦法進行。若民進黨沒過半，甚至另外一黨也沒過半，少數政黨扮演最重要角色，大家想想會發生什麼事。監督政黨的人是人民，不是用一個少數政黨去監督另外一個政黨。

賴清德說，有人認為過去是兩大政黨，現在有小黨出來，因此要用小黨監督大黨。這樣的情形，他過去12年在立法院擔任立委有很深的感受，陳水扁擔任總統時，他是民進黨立院黨團幹事長，就因民進黨國會沒過半，很多政策沒辦法推動，也會影響國家進步的速度。他表示，我們要有正確的政黨政治的認識，支持蔡總統，讓蔡總統的政黨、民進黨的立委國會能過半，這對台灣才是最好。

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