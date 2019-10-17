賴籲台僑：初選已結束 團結挺蔡

2019-10-17

〔記者楊淳卉、洪瑞琴／綜合報導〕行政院前院長賴清德展開美國輔選之旅，首站於台灣時間十六日上午（當地時間十五日晚間）在舊金山出席蔡英文總統連任北加州造勢大會。賴清德表示，現在初選已經結束，相信大家更了解他的苦心，也相信大家能釋懷，「我們的進退皆不是為了個人，都為了台灣」；他會來美國助選，這是民主的必然，也是責任所在，和搭不搭配、任何職務沒關係。

美國助選 和搭不搭配沒關係

這是賴清德在民進黨總統初選六月落幕後首次公開演講。賴清德表示，去年九合一選舉民進黨大敗，加上今年一月中國國家主席習近平公開發表「習五點」，當時基層非常擔心，也鼓勵他要出來承擔，他因環境因素，登記民進黨內總統初選。

賴清德說，他希望透過民主形式進行君子之爭，用民主團結民進黨，凝聚社會力量，他和所有海內外支持者堅定完成民主的程序，也成功讓民進黨的士氣重新站起來，讓民進黨政府更生出活力，讓「小英變2.0」，這就是他和支持者對這場守護台灣的大選做出最大的貢獻。他也感謝初選時對他提出鼓勵及批評的朋友，互相批評求進步。

賴說，初選民調出爐後，他第一時間打電話給民進黨主席卓榮泰和蔡總統，表示接受初選結果，他也鼓勵蔡總統，要她加油、一定要贏。民進黨初選應該要結束，他接受初選結果，也希望台灣社會團結支持蔡總統。

賴清德說，這場初選由蔡總統得到民進黨提名，承擔台灣的重擔，但他因民主風範得到尊敬。他會來美國助選，這是民主的必然，也是責任所在，和搭不搭配、任何職務沒關係。

他也提出「為壯大台灣、為團結台灣、為世界台灣」三大目標，拜託海外鄉親明年一月十一日回台投票，支持蔡總統連任、民進黨國會過半。

賴清德表示，蔡英文若連任成功，絕對比韓國瑜更加有辦法帶領台灣、壯大台灣；這場選舉，國際社會都在看台灣下一個領導者能否捍衛台灣的主權獨立、維護台灣民主自由、結合台灣各方力量，防止中共武力犯台，他要向大家報告，過去三年，蔡總統證明她有這個能力。

賴清德將於當地時間十七日晚間於芝加哥出席中西部後援會、十九日上午出席華府後援會、廿日晚間出席紐約後援會。結束四站行程後即返國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法