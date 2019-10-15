僑胞關心蔡賴配 賴將回應

2019-10-15

啟動美國輔選之旅 不會宣布「配不配」等議題

〔記者楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕前行政院長賴清德啟動美國輔選之旅，首站台灣時間十六日上午（當地時間十五日晚間）於舊金山出席蔡英文總統連任北加州造勢大會。相關人士指出，對於海外僑胞關心賴清德動向，賴將做出回應，強調黨內初選過後，已表示會支持蔡總統、支持民進黨，會遵守他的諾言；但不可能宣布「配不配」等副手議題，要尊重總統。

賴辦：僑界演說 與「蔡賴配」無關

賴清德行動辦公室發言人李退之表示，賴清德此行的本質是為民進黨輔選，團結台灣、爭取台僑進一步的支持，目標是為了打贏明年的大選，賴清德的演說與「蔡賴配」無關，外界不用太多聯想。

對於綠營出現「蔡賴配」呼聲，蔡陣營人士指出，蔡總統已說「在最適宜的時機，會推出最好的陣容」。在目前選情逐漸加溫下，應以水到渠成的自然過程形成副手人選，現在距離登記還有一段時間，一方面要尊重賴的意願及想法，另也會聆聽各方面的意見，這段時間尤應避免不必要的放話，賴與蔡陣營之間都有良好的溝通，也盼支持者能夠稍安靜待民進黨推出最好陣容的最適宜時機。

相關人士指出，黨內總統初選時，就有很多海外僑胞表達希望賴清德赴美訪問，賴此行也是要凝聚僑胞力量支持民進黨。對於海外鄉親屆時將問及賴未來動向，包括「蔡賴配」等議題，賴將回應，黨內初選過後，他已表示會支持蔡總統、支持民進黨，他會遵守他的諾言。賴不可能宣布「配不配」等副手議題，尊重總統。

黨內人士指出，賴清德九月廿四日已與蔡英文會談，之後又代表蔡總統及民進黨赴美輔選，賴未來在選戰有一定角色的態勢已經很明顯。

黨內：未來選戰 賴有一定角色

黨內人士說，賴清德赴美，鄉親一定會關心「蔡賴配」議題，對於賴在選戰角色，賴在美國不會談到具體的位置，相信待賴返國後很快就會明朗。

對於媒體稱賴會在美國宣布自己是副手，賴清德向友人表達不快，強調副手人選要尊重蔡總統。

賴清德當地時間十五日晚間於舊金山出席北加州造勢大會、十七日晚間於芝加哥出席中西部後援會、十九日上午出席華府後援會、廿日晚間出席紐約後援會。結束四站行程後即返國。

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