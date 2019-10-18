屢批韓遭黨紀開除 李正皓「笑不出來」：R.I.P.國瑜黨

2019-10-18 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕為求力保國民黨總統參選人韓國瑜，國民黨中央考紀會昨決議開除黨內青年次團「草協聯盟」發起人李正皓、名嘴鄭佩芬。李正皓今（18日）發文表示，看著國民黨一步一步走向毀滅，他除了大聲疾呼之外，卻沒有任何辦法阻止，更感嘆「R.I.P.國瑜黨」。

李正皓在臉書分享心情，指出聽到被開除的消息，真的笑不出來，他坦言「走到這步，恭喜我的人其實比安慰我的人多，但除了沮喪，我真的沒有其他情緒，因為我正看著國民黨一步一步走向毀滅，而我除了大聲疾呼之外，卻沒有任何辦法阻止、或是延緩她的瘋狂」。

對於「以不實言論造謠汙衊韓國瑜」的說法，李正皓直言，不實言論造謠汙衊韓國瑜？韓國瑜民調落後是事實，行程排的一團亂也是事實、選舉選的像是無頭蒼蠅更是事實，上述哪一點是造謠？哪一點是汙衊？「若上述這些不是事實？那什麼才是事實？」

李正皓說，桃園孫先生的街頭民調是事實？強強滾與文山伯最適合當韓國瑜競辦的主委是事實？刮刮樂中獎所以韓國瑜一定會當選是事實？「國瑜黨所謂的事實，不就只剩下這些正常人眼裡的荒誕不經嗎？」

李正皓強調，現在的國瑜黨，只剩下「精神勝利法」，任何一個講真話的正常人都會讓國瑜黨感覺精神分裂，所以他們只能不斷的開除正常人，這樣國瑜黨的世界才沒有雜音，才能繼續阿Q式的安慰自己明年的1月11日能迎來那個根本不存在的最後勝利，「R.I.P.國瑜黨」。

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