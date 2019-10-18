韓嗆做不好「一頭撞死」 蘇揆：沒看過這種程度總統候選人

2019-10-18 09:40

〔記者陳昀／台北報導〕正在請假拚大選的國民黨總統參選人韓國瑜昨天批評高鐵「左營案」延伸至屏東六塊厝像「盲腸線」，並稱領導者若沒做好教育、關懷弱勢應該一頭撞死。行政院長蘇貞昌今上午到立院備詢前受訪被問及此事感嘆說，這種不負責任的市長，現在又是不負責任的總統候選人，國民黨提名這樣的人選，言行這種程度，真是前所未見，怪不得國民黨有人要退黨、另立軍團。

蘇貞昌也痛批，9月10日韓國瑜派去參加高鐵南延會議的高雄市政府秘書長陳鴻益已公開表示對4條路線完全持開放態度，如今韓國瑜不認帳，開始亂講、前言不對後語，這種不負責任的市長，現在又是不負責任的總統候選人，沒有遠見，看不到提升軌道運輸的用心、專業判斷，只是信口開河、亂講一通，不知怎麼評論。

對於韓國瑜稱領導者做不好教育、關懷弱勢，應該一頭撞死，蘇貞昌驚嘆：「齁齁，他怎麼，唉，國民黨提名這樣的總統候選人，行徑、用語、言行跟提政策都這種程度，真的是過去沒看過的咧。」他說，怪不得國民黨內部對韓國瑜有很多雜音，怪不得有人要退黨、另成立軍團，一個國民黨總統候選人用詞、講話到這種程度，國民黨真的怎麼，唉...。

針對韓國瑜稱高鐵南延屏東是「盲腸線」，蘇揆聞言表示：「又來了！」他說，當時本來規劃進入高雄火車站，再連接至屏東火車站、潮州，是因為政黨輪替才會歸零、無法進入高雄火車站，好不容易經過專業評估要南延屏東，韓國瑜又信口開河說要歸零，還把屏東人講成「盲腸線」，90萬縣民情何以堪，此外，韓國瑜講這些話時，旁邊站著國民黨屏東縣黨部主委與2位立委候選人，請屏東人睜大眼睛看，國民黨竟然容忍韓國瑜把屏東講成盲腸線。

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