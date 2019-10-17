給小英最後通牒之後... 彭文正：海外律師、媒體開始行動了

2019-10-17 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人彭文正14日在節目《政經關不了》對總統蔡英文下了「最後通牒」，要求針對論文事件道歉、承認造假，否則將「鋪天蓋地鬧上國際舞台」。今（17）日彭文正表示，最後通牒時間已過，「在海外的律師團、媒體團都已經開始行動了」。他也表示，光看倫敦政經學院（LSE）補發學位證明，就知道一定是違法的，「就一可能性，『淘寶』買的」。

彭文正日前在節目中要求蔡英文認錯、道歉，他對蔡英文與LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏喊話，若是道歉，「那麼這件事情在海外發動的朋友的國際宣傳到此為止」，否則「這件事情將鋪天蓋地，從倫敦到紐約到國際舞台」。

彭文正今（17）日表示，最後通牒時間已過，「在海外的律師團、媒體團都已經開始行動了」，這件事情已經進入法院，蔡英文和她的共犯施芳瓏，這個共犯結構已經無法再走回頭路了，「他們越錯越大，為了圓一個謊，編了十個謊」。至於會得到什麼後果？彭文正說，英國的公民自己會去當自訴代理人、原告，走完這個全世界矚目、公平正義的事件。

彭文正日前表示，論文門將邁入「第三階段」，也就是媒體、法律階段，他也預告，之後還會有第四、第五階段，只要蔡英文不認錯、不低頭、不跟全國人民道歉，「這件事情是不會了的，就算我想了也了不了。因為這件事已經開枝散葉，除了美國、英國，連德軍 法軍都進來了」。彭文正更說「八國援軍快要攻到圓明園了，慈禧太后要注意了」。

此外，彭文正15日也在節目 中表示，光看LSE的補發學位證明，就知道這一定是違法的，因為按照規定，沒有人可以這樣補發，「所以就一可能性，淘寶買的。淘寶買的呢，你要買幾張都可以」。

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