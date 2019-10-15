彭文正打小英論文又打律師資格 總統府4張圖說明真相

2019-10-15 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人彭文正利用其網路節目頻頻指控總統蔡英文的博士論文，日前才遭倫敦政經學院（LSE）發表聲明打臉，沒想到他除了要控告LSE，近日旗下媒體「呷新聞」又聲稱「蔡英文紐約律師資格遭停權，原因竟是不道德」。對此，總統府發言人透過臉書闢謠，指出蔡是因為參選總統，未繳兩年一次的登錄費用，所以紐約州的律師資格才被「暫停」。

「總統府發言人」臉書粉專今天發文表示，「這兩天有一則打著『蔡英文紐約律師資格遭停權 原因竟是不道德或未遵守規則！』名義的訊息被有心人到處傳，想要藉著大家對外國制度不了解，抹黑總統因為有『不道德』的狀況，而被暫停紐約州律師資格，真相是：未繳兩年一次的登錄費用，所以資格被暫停。」

「總統府發言人」也教導民眾該如何查證國外網站，「首先，請打開以下這個紐約州法院的查詢網頁 ，上面載明總統在紐約州的律師資格，確實標示為「暫停中」（Suspended），接著，往下閱讀，你會看到另外一個連結 View Possible Court Decisions Imposing Discipline，這是要告訴大家可能造成律師資格暫停原因。」

文章指出，點進網站可看到以下訊息「Suspensions for failure to register. Often an attorney's suspension is based not on specific acts of misconduct, but rather upon the attorney's failure to comply with biennial registration requirements pursuant to Judiciary Law §468-a.」而這段話的意思是，「通常律師資格的暫停並不是基於特定的不當行為，而是基於律師未遵守《司法法》第468-a條規定的「兩年期註冊要求」。

至於什麼是「兩年期註冊要求」？總統府發言人指出，《司法法》第468-a條要求，每位在紐約州獲准執業的律師每兩年向法院首席行政官註冊一次，還必須支付375美元的註冊費。

總統府發言人最後強調，因為蔡英文參選總統，所以不再繳交兩年一次的登錄費用，紐約州的律師資格就會「暫停」，也呼籲民眾不要被不肖人士騙了喔！

總統蔡英文。（資料照）

媒體人彭文正利用其網路節目頻頻指控總統蔡英文的博士論文，日前才遭倫敦政經學院（LSE）發表聲明打臉，沒想到他除了要控告LSE，近日旗下媒體「呷新聞」又聲稱「蔡英文紐約律師資格遭停權，原因竟是不道德」。（圖擷取自總統府發言人臉書）

「總統府發言人」打開紐約州法院的查詢網頁，上面載明總統在紐約州的律師資格，確實標示為「暫停中」（Suspended）；其次，底下會有一則連結，名為「View Possible Court Decisions Imposing Discipline」，這是要告訴大家可能造成律師資格暫停原因。（圖擷取自總統府發言人臉書）

「總統府發言人」表示，這兩天有一則打著『蔡英文紐約律師資格遭停權 原因竟是不道德或未遵守規則！』名義的訊息被有心人到處傳，想要藉著大家對外國制度不了解，抹黑總統因為有「不道德」的狀況，而被暫停紐約州律師資格，真相是「未繳兩年一次的登錄費用，所以資格被暫停」。（圖擷取自總統府發言人臉書）

「總統府發言人」強調，蔡英文因為參選總統，所以不再繳交兩年一次的登錄費用，當然紐約州的律師資格就會「暫停」，呼籲民眾不要被不肖人士騙了喔！（圖擷取自總統府發言人臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法