明年9/20～10/17全國人口及住宅普查 政院通過

2019-10-17 13:49

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天舉行院會，會中通過「109年人口及住宅普查方案」，預定於明年9月20日至10月17日進行普查，預計訪查約110萬個家庭。主持院會的行政院長蘇貞昌表示，政府每10年定期舉辦人口及住宅普查，藉由人口普查了解基本國勢及各區域發展情形，並作為政府加強各項社會福利措施、規劃資源分配及相關政策的參據，至為重要。

主計總處表示，普查採公務登記及調查整合方式辦理，從7萬多個普查區抽選約15％樣本普查區，進行訪查填表，預計訪查約110萬個家庭。普查目的在於陳示全國與區域別常住人口及住宅分布，掌握區域發展情形，並提供家戶組成、就學、就業、行職業結構、使用語言、照護需求、居住狀況等重要資訊，作為政府規劃資源分配及研議相關政策參據，與全民福祉息息相關。

主計總處指出，根據聯合國統計2020年前後全球約有9成國家辦理人口及住宅普查，為世界各國重要施政項目之一。

主計總處表示，訪查工作將由各相關主管機關分工辦理，並由各地方政府所屬主計、民政、戶政、社政、警政、教育等各單位分別執行所轄區域的訪查工作，同時提供網路填報方式供民眾選擇；籲請民眾屆時支持普查，配合接受訪查作業，提供詳實資料，以產生正確的統計結果，建立國家基礎資訊，為全方位建設與施政奠定良好的基石。

蘇貞昌說，明年這項普查採公務登記與調查整合方式辦理，同時提供網路填報方式供民眾選擇，請主計總處妥善規劃，加強宣導，並請中央各主管機關協助提供普查所需公務檔案，與各地方政府共同辦理所轄之訪查工作。

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