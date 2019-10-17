政院擴大原民保留地禁伐補償範圍 4000多人受惠

2019-10-17 13:07

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天拍板「原住民保留地禁伐補償條例」修正草案，擴大原住民保留地的禁伐補償範圍，新增納入位於國家公園、保護區及水源特定區的原民保留地，原民會估計今年原有的受補償人數將超過3萬人，這次修法預估將新增4000多人的補償人數。

同時，鑑於全台利用率最高的竹材多來自於原住民保留地，其中桂竹佔比高達8成5，不過「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」105年7月上路後，地主多選擇領取補償金不再供應竹材給加工廠，導致竹料嚴重短缺衝擊竹林產業，行政院今天召開的院會也通過修法，取消現行竹林必須生長到6年才能參加禁伐補償規定，讓地主彈性管理竹林，並紓緩國內竹林產業遭受的衝擊。

行政院院會今天通過原民會提報的「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」修正草案，並將法案名稱修正為「原住民保留地禁伐補償條例」。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，本條例自105年施行，為達成國土保安、涵養水源及生態保育之目的，政府針對屬林業用地的原住民保留地所有人與合法使用者，因禁伐而給予適當補償，截至107年底為止，已保護4.6萬公頃林業用地，有利防災、減災。

蘇貞昌說，這次修法擴大適用範圍，將其他包含都市計畫區、國家公園、水源特定區、自然保留、保護區內同樣受限制使用的原住民保留地也納入補償範圍，約新增7000公頃土地，落實受限者予以補償的美意。請原民會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法