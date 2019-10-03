台灣奪「亞太最強」洗錢防制 蘇貞昌三度鞠躬致謝

2019-10-03 20:55

〔記者吳政峰／台北報導〕「洗錢防制」為查緝犯罪金流的重大關鍵，但長期以來遭到政府漠視，總統蔡英文上任後，特別在行政院底下成立洗錢防制辦公室，要求整合跨部會的洗錢措施與政策，歷經2年多的努力，我國今年8月終於從「加強追蹤」提升到最優的「一般追蹤」，且是亞太最強，行政院長蘇貞昌今天出席「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，特地三度鞠躬，感謝各部會的努力與民間團體的配合。

蘇貞昌表示，洗錢防制在洗防辦、法務部等各部會及各金融機構法遵文化逐漸建立下，成績越來越佳，但法規過於死板，申報程序繁瑣，有擾民之虞，他在接任行政院長的第4天，就下令簡化申報流程，只要是50萬元以下的款項就不用特別申報，如果是熟客，銀行也不用每次都踐行KYC（know your customer）的手續。

「我就是洗錢防制的受害者」，蘇貞昌自嘲，去年選新北市長時，收到不少商家陳情，指每日拿著收結的款項到銀行存款，櫃台人員都會按表詢問「你是誰」、「錢的用途」等，就算已經熟到不行，還是得進行例行詢答，每天都這樣，根本是擾民，最後害他沒選上。

蘇貞昌還透露，當時下令進行簡化便民措施後，卻還有不少銀行根本不甩他，他跟金管會主委顧立雄反映，顧立雄原本要召集銀行總經理「喝咖啡」，但他說不用，強調已丟出50名秘密客到各大行庫測試，若銀行還不聽行政機關最高首長的指示，那管理階層就該換了。

蘇貞昌特別三度鞠躬，感謝台下的公、私部門通力合作，終讓國際處境艱難的台灣獲得國際認可。

法務部長蔡清祥回憶評鑑過程，去年11月現地評鑑的成績，在技術遵循上有16項建議是不合格；在效能遵循上只有4個達標，落入到「加強追蹤」的等級，今年3月的面對面會議之後，在台灣進步到在技術遵循上只有6項建議未達標，在效能遵循上提升到有6個達標，成績一躍而為「一般追蹤」，令人振奮。

但在6月28日APG發布全球版相互評鑑報告的前夕，我們突然被通知有2項評等被降等，又掉到「加強追蹤」，而且給我們只有不到半天的時間可以回應，此時，洗防辦同仁全體緊急動員，熬夜加班，歸納分析各國的評鑑報告及撰寫答辯內容，最後在充分說明及據理力爭之下，評鑑團最後同意其中1項被降等的維持原來評等，所以我國成績又回到了「一般追蹤」等級。

蔡清祥說，這一幕驚心動魄的過程，若無參與其中，實不知其辛酸，真心感謝臺灣團隊與洗防辦同仁鍥而不捨之精神。

洗防辦指出，今天的表揚大會共有49座「受評獎」，25家金融機構、24組「非金融事業或人員」受獎，這些單位在APG洗錢防制第三輪相互評鑑過程中代表我國受評，獲得好評與極佳的分數。

洗防辦強調，雖然台灣在國際上不斷遭到打壓，國際空間日益壓縮，但透過政府部門與企業的努力，在國際評鑑上獲得佳績，展現了台灣的軟實力，讓世界看到台灣！

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