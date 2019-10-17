市府MOU達成率太低反批民意 綠議員批韓國瑜團隊應換掉

2019-10-17 11:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市長韓國瑜今年對外宣稱簽訂農漁產品MOU93.9億元，但自今年3月底完成簽約後，整體達成率不到7%挨批，不料市府農業局隔天發出新聞稿批評部分議員及媒體「刻意低估MOU執行率」，連副市長葉匡時代理市長首日也批評媒體、名嘴及政客，議員林智鴻認為韓市府團隊不知檢討，反過來批評民意，亂了國家社會的道德觀，應該換掉整個團隊。

市長韓國瑜今年對外宣稱簽訂農漁產品合約，及MOU合作意向書共93.9億元，將分4年執行完成，但自今年3月底完成簽約後，實際外銷總額僅6.3億元，整體達成率僅6.7%，外界批評達成率太低，高雄如何發大財？

不料，農業局於媒體報導隔天發出新聞稿表示，部分媒體與市議員將半年MOU出貨額除以4年訂單總數，刻意低估MOU執行率，完全忽略高雄農漁產品今年來驚人的成長幅度，抹煞第一線工作人員與農漁民朋友的辛苦付出，批評媒體與議員。

連副市長葉匡時代理市長首日，昨夜臉書PO文批評媒體「不知道是國文太差，還是邏輯不通」，還罵名嘴及政客「為了黑韓刷存在感，可以如此卑賤，真為他們悲哀」。

民進黨議員林智鴻說，過去市府外銷農漁產品不簽MOU，都是談實際的訂單，韓市府畫了大餅，大家以為簽了93.9億，農漁民就要發大財，達成率卻不到7%，結果卻做不到，根本就是欺騙大眾，農漁產品本來就應該實際交易，選擇簽MOU就要承擔達成率的檢驗，沒想到不知道自我檢討，竟然怪罪都是別人的錯，他點名農業局長吳芳銘，根本就是第二個潘恒旭，應該要下台負責。

林智鴻表示，韓國瑜長期以批判監督方式，造成市府團隊上行下效，只要市民面臨不便，議員幫市民發聲，就會成為韓市府團隊批評的對象，他認為韓國瑜就是權力慾望太深，沒有替市民著想，才會有這樣的反應，只求總統大位，不為高雄市民做事。

林智鴻說，市府團隊遇到問題，甚至做不好，不知深刻檢討，還荒腔走板，反過來批評民意，是不知檢討的團隊，完全亂了國家社會的道德觀，這個團隊已經不夠格，而且明顯不適任，應該換掉整個團隊。

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