韓要小英「大方請假」蘇揆嗆：豈能像韓跑去選舉放棄高雄

2019-10-17 11:24

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜16日起「放韓假」，全力拚大選，首日到墾丁參加活動受訪更建議蔡英文總統也「大大方方請個假」。對此，行政院長蘇貞昌今受訪表示，總統跟市長不一樣，豈能像韓國瑜一樣跑去選舉放棄高雄，總統不可能放棄台灣。

蘇貞昌今出席林口新創園啟動儀式受訪指出，一個市長上任有沒有認真、會不會做事，市民看得最清楚，請假是否妥當，市民自有判斷。他強調，總統跟市長不一樣，要為國家做很多事，「豈能像韓國瑜一樣請假，跑去自己選舉，放棄高雄，總統不可能放棄台灣。」

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