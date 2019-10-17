批韓搶功、行政效率低 前市府官員：工程完工1年未驗收

2019-10-17 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨日起請「韓假」3個月拚總統，前高市行政暨國際處長陳瓊華今在《周玉蔻嗆新聞》直播中批評韓國瑜，在上任後市府行政效率低落，「螺絲釘掉滿地」，除了拖工程款、完工1年沒驗收，如今又請假選總統，把重責大任拋給副市長，對高雄人公平嗎？

陳瓊華今上午在《周玉蔻嗆新聞》直播中指出，韓國瑜近日在請假記者會上雖誇口自己擔任市長以來，有執行路平專案等政績，但這些施政項目的計畫和預算，其實是前任市府就已訂下，且也一直在執行，沒想到卻被韓搶功收割。

陳瓊華也指出，前市府團隊在過去12年推動亞洲新灣區計畫，要讓高雄從重工業轉為觀光休閒城市，但韓上任後卻不再提。陳瓊華也說，韓市府上位後已發生多次「螺絲釘掉滿地」狀況，像是近期有一個區公所的建設案子，雖然金額不大卻有工程廠商遲遲收不到工程款。又像茄萣海岸線工程在去年11月就已完工，但最近又爆出至今尚未驗收，這顯示韓市府行政效率低落，新的市府團隊行政領導和凝聚力也不夠。

陳瓊華也提到，韓一上任就將高雄輕軌二階工程停工，雖然能理解新市府可能要與地方民意溝通，但停工至今已過9個月依然完全沒有動靜，擔心可能涉及違約問題，對城市發展也相當不利。

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