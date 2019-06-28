「小三通騙局」潘恒旭道歉 葉匡時：「請檢警調查」反惹議

2019-06-28 23:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府一級主管潘恒旭竟參加「小三通騙局」，不但被高市府切割，今由市長韓國瑜、副市長葉匡時帶出來，開記者會道歉，韓、葉2人稱已請檢警調查，又引發議論，法界強調司法獨立辦案，檢察官不屬市府機關，況且潘在此詐欺案角色，暫列關係人非被害人，全案由雄檢主動指揮辦。

觀光局長潘恒旭、立委黃昭順等人，因出席上和海運主辦的「高雄旗津溫州洞頭小三通首航典禮」，被陸委會查出上和海運早已解散，宣稱首航的2艘船也未向航港局申請航線，究竟是意圖營造「發大財」假象？還是有人想利用民代、高官詐騙吸金？由雄檢指揮警方主動偵辦。

警調人員私下表示，潘若以公務理由參加「小三通騙局」，只是觀感不佳，被批評行政荒腔走板，但若稱是私人行程，是否有利用職務之便，在知情或不知情下，接受邀約參加這場「小三通騙局」，將是調查的重點。

此外，市府內部發現6月25日活動邀請函，原寫上地點在高雄港21號碼頭，當天卻改到碼頭旁的新光公園，管理單位工務局未接獲申請，葉匡時認為市府內部有瑕疵，據了解，是否有官員、業者涉及偽造文書或詐欺罪嫌，並不排除列入偵查方向之一，仍需視後續證據。

「小三通騙局」被行政院長蘇貞昌斥為鬧劇，要求高市府審慎督導一級主管言行，韓國瑜稱是烏龍事件，造成社會上一些紛紛擾擾，承諾未來市府一定會嚴格督促，但媒體追問是否會懲處潘恒旭，韓國瑜僅說：「謝謝！謝謝！」即快步離開。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法