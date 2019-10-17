韓國瑜參拜屏東昌黎祠 台灣基進：是要韓愈怎麼教小孩？

2019-10-17 11:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜展開環島參選之旅，除了在六堆忠義祠和鄉親高唱客家本色，今也將到內埔昌黎祠祭拜；台灣基進直言，一個政見空洞、選前選後一路謊言的草包跑去祭拜，若還真被神明保佑，是要韓昌黎怎麼教小孩？

屏東六堆出身的台灣基進新聞輿情部副主任指出，韓國瑜日前參訪美濃時，遇到民眾問如何加強客家文物館展覽？他竟回你自己去想一想；顯見韓國瑜對客家特色推廣根本興趣缺缺、也不願幫忙，如今還有臉到屏東的六堆客家聚落高唱客家本色，明顯是只想消費客家族群。

張博洋更用流利客語介紹，客家本色歌詞當中有一句「剎猛打拚耕山耕田」，歌詞描述客家族群初到台灣時，辛勤耕耘的精神，但韓國瑜根本就是「睡到中午、滿嘴胡扯」，明顯違背客家精神，韓國瑜以為唱一首客家代表歌曲就可以跟客家族群搏感情，但事實上，只是顯露只想來消費沾醬油的意圖。

張博洋說，屏東內埔昌黎祠是當地信仰中心，也是全台灣唯一祭拜唐宋八大家韓愈的廟宇，屏東學子只要有應考、包含自己，都會到昌黎祠祭拜，祈求順利；但一個政見空洞、選前選後一路謊言的草包也跑去祭拜，若還真的被神明保佑了，是要韓昌黎怎麼教小孩？

張博洋表示，大選就像大考，不是拜完廟不用準備就可以考一百分，韓國瑜單憑兩句「貨出去、人進來」，政見不是將去年的「高雄」改成「台灣」重新包裝，就是把蔡總統正在做的拿來重講一次，恐怕連神明擔心自己的信譽蒙塵、而不挺韓國瑜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法