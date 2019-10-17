張善政：將重新檢討一例一休 落實勞工週休二日目標

2019-10-17 11:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨總統參選人韓國瑜昨日提出未來要調整「一例一休」政策，韓國瑜國政顧問團總召張善政今日進一步指出，國政顧問團的勞動政策會提出重新檢討「一例一休」，並落實勞工週休二日的目標。

張善政表示，將就現行「一例一休」政策進行法律衝擊評估，未來將透過行政院下的勞資政委員會的設計，進行社會對話，在企業經營彈性與勞工就業安定間求取平衡。

張善政並指出，國政顧問團勞動組合所擬的政策草案中，已針對解決企業彈性和勞工工時過長問題，提出相關因應政策。

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