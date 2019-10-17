外送員事故頻傳 韓國瑜國政顧問團批蔡政府勞工政策

2019-10-17 11:16

〔記者施曉光／台北報導〕針對餐點外送平台外送員近期發生多起交通事故，造成死亡及受傷案例，勞動部火速認定外送員與餐點外送平台之間的勞資關係並非「承攬」而是「雇傭」，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團今日表示，如此認定不會被外送平台業者所接受，呼籲蔡政府不要再用僵硬的舊思維來面對新經濟模式的問題，否則只會讓自己停滯，無法跟上時代的進步。

韓國瑜國政顧問團並批評，蔡英文總統2016年大選時的勞工政見之一就是「保障非典型勞動者」，但「保障」若只是單純認定「雇傭」，這樣的保障政策未免太膚淺。

韓國瑜國政顧問團主張，面對數位時代新經濟型態，在既有的「勞基法」之外，應再制訂「自由工作者權益保障法」，內容要涵蓋落實工作者的社會保障制度，包括就業等相關保險，保障工作者的團結權，強化其與經營業者的協商制度，新產業的業者有責任過濾工作者提供的服務品質，以保障消費者，新產業業者的商業創意與模式彈性要充分尊重，政府法規不要抹殺外送平台的彈性與效率，以及新產業製造的負面效果，也就是外部社會成本（如交通事故）要善加控制。

韓國瑜國政顧問團指出，國內外送平台業者有好幾家，在沒有瞭解各家業者與外送員間詳細的權利義務關係前，不易斷定究竟是「承攬」或「雇傭」，甚至每一家個案情況可能都不同，關鍵是政府在處理這種類似Uber數位新經濟的事務時，若不深思新經濟未來的發展遠景，只求找一個現有法規趕緊套用來解決問題，輕則從業者反彈，打擊政府形象，重則新產業的生機就被政府的短視扼殺，不宜再以傳統、過度簡化的雇傭工作模式來規範。

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