放韓假Day2 綠營切芭樂預言：韓將在屏東開芭樂票

2019-10-17 10:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕放韓假Day2，高市議會民進黨團第二場「每日一問」，現場切芭樂並鐵口直斷，直言「4分之1市長」將在屏東開芭樂票，呼籲屏東鄉親看看高雄的現況，別輕易被「唬弄」。

李喬如、黃秋媖、林智鴻、黃文益、鄭孟洳、李雅慧、江瑞鴻等民進黨高市議員，今聯合主持放韓假Day2每日一問第二場，主題為「鐵口直斷韓1/4在屏東開芭樂票」。

綠營指出，還記得去年在韓國瑜參選市長時，提出很多天馬行空的政見，結果迪士尼沒有來、太平島挖石油被質疑「誰講的」、賽馬場也沒有，韓國瑜還到處說國際大機場，年初浩浩蕩蕩簽了許多MOU，結果被發現執行率僅6％多。

綠營抨擊，這些都是韓國瑜說的話，但都是做不到的事實，昨天他在小琉球說要廢一例一休，讓人很納悶他自己放長假，有什麼權利不讓勞工放假？不讓勞工放週休二日？這是什麼道理。

綠營鐵口直斷，韓市長今天到屏東潮州，不知又會開什麼芭樂票，說不定會說要把高鐵再拉到潮州。

綠營也自嘲目前大家所看到的是「被害者聯盟」，包括高雄市兩百多萬人口，都是在「4分之1市長」執政後的被害者，提醒屏東鄉親從昨天開始，遇到一個「韓祿仔仙」專門騙選票，「4分之1市長」選前說，要讓高雄市未來變成五百萬人口大城市，看看高雄市人口大幅成長嗎？高雄市產業蓬勃復甦嗎？一切的一切都只是「4分之1市長」用他天花亂墜、舌燦蓮花的說法，在欺騙高雄市民後，「4分之1市長」從昨天開始又要全台騙透透，第一站就是屏東鄉親。

綠營指出，今天以被害者身分鐵口直斷，「4分之1市長」將從屏東開始開芭樂票。

綠營並在現場準備許多新鮮的高雄燕巢，切了4分之1跟大家分享，強調芭樂非常好吃的，但不想要芭樂票。

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