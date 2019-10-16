藍營議員質疑學校幫忙發傳單 張廖萬堅澄清絕無此事

2019-10-16 19:27

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市議員劉士州、黃健豪今天在議會質詢時說，接到南屯國小、黎明國小家長投訴，學校幫忙發送立委舉辦的活動傳單，影響校園行政中立及孩童的教育環境。被影射的立委張廖萬堅則澄清，他舉辦親子活動行之有年，從不涉及政治與選舉活動，也從未要求學校幫忙發傳單。

市府今天在市議會專案報告各級機關、學校因應選舉應行政中立作為，劉士州指出，某位西屯、南屯立委參選人日前舉辦親子活動，把傳單放在學校，請學生帶回去給家長，家長反映此舉已違反校園行政中立。

黃健豪也接到南屯國小、黎明國小等校家長投訴說，收到孩子帶回立委舉辦活動的傳單，孩子說高年級學生自己拿，低年級是老師發的，也有部分班級把傳單夾在聯絡簿。

黃健豪指出，依「行政中立法」規定，公務人員不能為候選人動用行政資源散發、張貼文書，在聯絡簿夾帶候選人文宣明顯違反行政中立，教育局除了查明之外，也應該要求學校謹守分際。

對此，張廖萬堅說，他舉辦親子活動行之有年，從不涉及政治與選舉活動，堅持「不插旗、不宣傳、不穿背心」，深獲學校及家長信任與好評，他也從未要求學校幫忙發傳單。

張廖萬堅說，過去不論在前市長胡志強或林佳龍時代，只要是對孩子有利的親子或公益活動，學校均會熱心協助場地及活動宣傳；但市長換人後，因為有議員投入立委選舉，單純的校園親子公益活動都被視為選舉活動，造成學校的困擾，這恐怕才是令人遺憾的「政治考量」。

台中市政府教育局長楊振昇則說，經查，學校是為鼓勵學生參加藝文活動，將活動傳單交由學生帶回，但已引發外界對學校未遵守行政中立的疑慮，市府會加強宣導各級學校嚴守行政中立規範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法