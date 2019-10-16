守護台灣價值！「海味鮮台派」訪談 台美人：回家投票

2019-10-16 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕由「台美人」（American born Taiwanese/台裔美國人/在美台灣人）所發起的「海味鮮台派」訪談計畫，希望藉由拍攝、訪談一系列海外台灣人的故事，促進海內外、不同時地背景的台灣人相互理解。

根據「海味鮮台派」首發的迷你紀錄片第一集影片中，現為紐約州立大學助理教授表示的台美人W談到，身為一個台灣人，所想要爭取的並不是發動戰爭、侵略以擴充領土的「國家主義」，「而是去堅守我們原本就有的價值，然後被世界看見」，而如此價值強調的未必是國富民強、疆域遼闊，或是悠久歷史，自己所認同的比較像是總統蔡英文所言：尊重台灣本有、多元的島嶼文化。

W認為，台灣並不需要變成一個大國。身為台灣人的自己，相當接受台灣在國際情勢中處於弱勢的事實，但值得反思的是，台灣可以為國際關係、或是國家概念上，帶來什麼樣嶄新的概念。W表示，自己相當欣賞318學運時口號「小國小民」的概念。

在美國就讀大學的R表示，自己滿核心（central）的想法就是，台灣一家親。R表示，自己相信著家人在哪裡，家就在哪裡，自己的家人都在台灣，而對於自己，台灣人也就如同自己的家人一般。

談到敏感的國族認同議題實，紐約上班族的E分享先前在職場上的實際案例，當被同事問到自己跟ABC（中裔美國人）老闆是否都是中國人時，由於自己跟老闆都擔心彼此的回答會冒犯彼此，而沉默了長達大概5秒鐘。

貼文一出，政治研究學者陳方隅、長期關注台美外交關係的「US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」、「海外臺灣青年陣線 Overseas Taiwanese for Democracy 」也在下方留言；網友也紛紛呼應，「已經買好機票返台投票，用行動證明愛台灣」、「台澳人也訂好機票要回去投票了。孕育我長大的家鄉，不能失去」，還有網友引用台獨烈士鄭南榕所言，「我們是小國小民，但我們是好國好民！」。

「海味鮮台派」計畫期能鼓勵落實公民義務、參政權的觀念，並支持以投票、及任何不妨害他人的方式，親身參與公共事務、勇於表達自己的意見、價值觀，以及認同感，並延續發展民主自由的社會。

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