天然獨世代！ 8成青少年「只」認同自己是「台灣人」

2019-10-09 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將至，各界對於總統選舉、國家認同和國家發展等議題的討論是沸沸揚揚。對此，公視青少年節目《青春發言人》與青少年深談他們對生長土地與國族認同的看法；並委託政治大學「選舉研究中心」針對台灣高中職學生進行「青少年國族認同大調查」其中調查結果中，近8成的學生自我認同為「台灣人」，遠高於「中國人」加上「是中國人也是台灣人」選項的總合。

根據「高中職生國族認同調查」報告，施測期間為6月21日至7月14日，總計回收2223份有效問卷。其中，有78.7％的受訪者認為自己是「台灣人」，遠高於「中國人」（0.8％）與「兩者皆是」（20.1％）的選項。

對比美國杜克大學今（2019）年發布的《台灣國家安全調查》中，同樣一個問題在20歲以上的成年人認同自己是「台灣人」、「中國人」、或「兩者皆是」的比例依序是：50.6％、3.1％、42.6％。比對2份調查的數據，在認同自己是「台灣人」的部分，可發現世代認同的差距，顯示「台灣」已成為大多青少年對「我是哪裡人」的直覺反應。

而將「文化」因素納入考量後，受訪者認同自己是「台灣人」的比例仍占最高（62.2％），然而認同自己是「中國人」的比例則從0.8％上升到8.2％，而認為自己「兩者都是」則從20.1％變為29.4％。似乎意味著在文化層面上，部分受訪者對於「中國」文化的認同。

對於兩岸議題，超過40％的高中職學生投給「希望維持現況，以後走向獨立」，接著依序為「維持現狀，看情形再決定獨立或是統一」（25.5％）、「永遠維持現狀」（14％）、「儘快獨立」（8.8％）、無效（7.1％）、「維持現狀，以後走向統一」（3.7%）、「儘快統一」（0.9％）。

相比美國杜克大學今年發布的《台灣國家安全調查》，同樣一個問題，20歲以上的成年人對兩岸關係的期望，前4高依序是：「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」（33.4％）、「永遠維持現狀」（23.7％）、「維持現狀，以後走向獨立」（16.2％）、「維持現狀，以後走向統一」（10.8％）。顯示，多數高中職生傾向「維持現狀，以後走向獨立」，成年人則以「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」的意見佔多數。

公視青少年節目《青春發言人》也分享專題影片 ，與12位來自不同背景的青少年深談他們對生長土地、國族認同的看法。其中新北市16歲的朱同學表示，「我自己是一個學『國樂』的人，可是我很清楚那東西叫做『中國音樂』」。他強調，「台灣文化從來不是中國文化的一部分，但中國文化可以是台灣文化的一部分。」

18歲的彰化縣林同學是母親來自越南的新二代，對於自身的國族認同一直都在摸索，他認為自己同時是台灣人與越南人。他表示，台灣有著獨特的「移民文化」，像是越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨等，新移民會成為台灣的一份子，也是共同形塑台灣想像的一部分。最後他期望，台灣可以一直都是台灣，至少能讓台灣人相信台灣一直都存在，無論到了世界各地，最後都還是可以回到台灣這塊土地。

同是新二代（台灣、英國）的15歲台北市葛同學表示，台灣的多元文化與高接納度就是台灣的獨特之處。他認為，近來同性婚姻的進步，也是讓國際慢慢認識台灣的方式。

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