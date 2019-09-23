斷交潮讓台灣變「棄子」？葛來儀狠打臉江啟臣

2019-09-23 01:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委江啟臣近期在立法院質詢行政院長蘇貞昌時指稱，如果台灣繼續失去邦交國，美國可能會停止支持台灣。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）對此打臉江啟臣的說法。

《台北時報》21日報導，江啟臣質詢蘇貞昌時表示，若台灣繼續失去邦交國、削弱美國在太平洋、中南美洲的勢力，美國可能會停止支持台灣的國防、國際參與；他聲稱，台灣接連失去太平洋友邦會破壞第一島鏈的完整性，華盛頓可能會把責任歸咎於台灣，台灣則從「棋子」變成「棄子」。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert J. Hammond-Chambers）注意到該則新聞，在推特上進行分享並評論：「台灣盟友的流失與美國對台的支持之間並沒有任何關係。台灣減少友邦，美方只會加強尋找其他方式支持台灣，並努力加強台灣合法參與國際事務。」

葛來儀在韓儒伯推文下方留言表示，江啟臣的說法「是一個非常扭曲的論點」，很遺憾看到國民黨立委發表這樣的看法，「我了解現在是台灣的『政治季節』，但當談論到台美關係時，台灣兩大黨（指民進黨、國民黨）都應該要支持」。

韓儒伯推文

There is no connection between the loss of TW’s allies and US support for the island. If anything, a reduction in official allies will only fortify efforts to find other ways to support TW and its legitimate efforts to participate in international affairs. https://t.co/YFVDsctmC1 — R J Hammond-Chambers （@RJHCUSTBC） 2019年9月21日

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