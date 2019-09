斷交潮讓台灣變「棄子」？葛來儀狠打臉江啟臣

2019-09-23 01:02

〔即時新聞/綜合報導〕國民黨立委江啟臣近期在立法院質詢行政院長蘇貞昌時指稱,如果台灣繼續失去邦交國,美國可能會停止支持台灣。美國戰略暨國際研究中心(CSIS)資深亞洲顧問葛來儀(Bonnie Glaser)對此打臉江啟臣的說法。

《台北時報》21日報導,江啟臣質詢蘇貞昌時表示,若台灣繼續失去邦交國、削弱美國在太平洋、中南美洲的勢力,美國可能會停止支持台灣的國防、國際參與;他聲稱,台灣接連失去太平洋友邦會破壞第一島鏈的完整性,華盛頓可能會把責任歸咎於台灣,台灣則從「棋子」變成「棄子」。

美台商業協會會長韓儒伯(Rupert J. Hammond-Chambers)注意到該則新聞,在推特上進行分享並評論:「台灣盟友的流失與美國對台的支持之間並沒有任何關係。台灣減少友邦,美方只會加強尋找其他方式支持台灣,並努力加強台灣合法參與國際事務。」

葛來儀在韓儒伯推文下方留言表示,江啟臣的說法「是一個非常扭曲的論點」,很遺憾看到國民黨立委發表這樣的看法,「我了解現在是台灣的『政治季節』,但當談論到台美關係時,台灣兩大黨(指民進黨、國民黨)都應該要支持」。

韓儒伯推文

There is no connection between the loss of TW’s allies and US support for the island. If anything, a reduction in official allies will only fortify efforts to find other ways to support TW and its legitimate efforts to participate in international affairs. https://t.co/YFVDsctmC1