放韓假》韓赴屏東原鄉「固本」 韓粉尖叫︰我有握到他的手！

2019-10-16 16:26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國民黨總統參選人韓國瑜正式宣布請假3個月後，今天以屏東為起點，展開「全台傾聽之旅」，其中首個原鄉行程，就到屏東來義鄉新來義多功能活動中心進行「固本會報」，現場韓粉大陣仗守候，還有粉絲興奮尖叫高呼「我有握到他的手！」

原鄉向來是藍營的鐵票倉，粉絲們一見到韓國瑜，立即高舉國旗蜂擁而上，現場國民黨推出的山地原住民參選人章正輝、現任立委簡東明、排灣族大老華加志等人均出席，韓國瑜除了為章正輝讚聲，也不忘為自己拉票。

韓國瑜說，他走訪原鄉最擔心4件事，經濟、教育、醫療及建設，擔心原鄉的經濟發展、原民下一代的教育資源，及地處偏鄉的原住民地區醫療、建設，都需要政府大力支持，而立委在國會裡有審查刀、質詢刀、法案刀等3把刀，必須透過敢大聲講話、為地方建設爭取福利的立委參選人，為原鄉謀福利。

韓國瑜致詞時再為自己拉票，他說，「2020還有一場重要選舉！」過去3年半蔡英文總統執政，這麼多民進黨支持者給這麼好的機會，但目前時局人民苦不堪言，對台灣未來沒有信心，希望大家一起下架蔡政府，並高喊「自己的國家自己救」，韓表示，「呼籲長期支持綠軍的朋友真的要清醒，民進黨不是台灣人的爸爸，當然國民黨也不是，人民才是政黨的爸爸！」

結束在來義鄉的固本會報後，韓國瑜隨後前往六堆忠義祠參加客家後援會成立大會。

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