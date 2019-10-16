墾丁業者疾呼：還給我們觀光客 韓國瑜承諾：把人潮帶進來

2019-10-16 13:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕高雄市長韓國瑜請「韓假」拼總統，第二站在恆春鎮山腳里活動中心，與墾丁及南部觀光業者進行觀光產業座談，當地業者提出快速道路到恆春等交通訴求外，還有民宿業者疾呼「我們要陸客，還我們陸客！」，期盼韓國瑜當選後重新帶動中國客來台，韓國瑜也承諾「把人潮帶進來」

這場觀光座談找來恆春半島近十家旅宿業者，以及隨韓國瑜從高雄南下的20多家業者，部分當地觀光業者期盼韓國瑜如當選，能夠協助解決快速道路到楓港、恆春鐵路支線、恆春機場活化、偏鄉急重症醫療設備改善等訴求。

一名民宿業者則在發言時憤怒疾呼「還我們陸客！」他表示，馬英九執政時期恆春民宿瞬間崛起，從一兩千家竄升到四千多家，結果現在他三家民宿剩下沒半間，「不知道蔡政府怎麼這麼厲害，把我這五、六年來辛苦經營的積蓄就在這兩三年的時間全部還回去了！」

這名民宿業者表示，觀光業只有一個訴求，就要的就是觀光客，不管是台灣的也好還是東南亞的也好，「最重要的是，我們要陸客對不對！」他對韓國瑜喊話，如果韓有機會當中華民國的總統，請把兩岸關係打好，「還我們陸客！」

對於業者及居民的訴求，韓國瑜表示，韓國瑜也提到，有民宿業者說他原本有三家，到現在一家都沒有，而過去高雄原本有一百二十八輛遊覽車，現在也剩下一輛，大家要冷靜下來想想，如何把觀光業的人潮帶進來。

韓國瑜也批評，過去南台灣不是重工業就是農漁業，很多文官從南部到北部心態就變了，要錢給你錢，要補助給你補助，但這個領導他的心不在這裡，南台灣有將近六、七百萬的人，卻還沒有一個現代化的國際機場，這簡直在開玩笑，南台灣的生命力放不出來，是一個在睡覺的經濟巨人。

韓國瑜強調，他知道恆春這幾年觀光業非常辛苦，他一定會把人帶進來，就像過去這一年，全世界華人都在看高雄，未來他有機會當上總統，會把台灣的招牌擦亮，把人潮源源不絕帶進來台灣觀光，自然也會帶到恆春，大家蹲馬步做好準備，讓遊客想念，觀光業自然大成功。

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