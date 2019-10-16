中國插花「芒果乾」大戰 國台辦幫腔藍營

2019-10-16 11:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜陣營指「芒果乾（亡國感）」是總統蔡英文自種、自產、自銷，遭蔡總統直指亡國感是國民黨炒作出來的，「芒果乾」引發藍綠大戰，不過，中國國台辦發言人馬曉光在今天的例行記者會幫腔國民黨，批評民進黨及其當局蓄意炒作這個話題。

中媒記者在今天記者會提問，「島内近日盛傳一個熱詞『芒果乾』，是在用諧音指代所謂的『亡國感』，藍綠互相指責是對方在炒作這一話題。也有學者質疑，操作『芒果乾』到底能不能掩蓋難看的『成績單』，請問發言人對『芒果乾』一詞有何評論？」

馬曉光稱，「大家也都注意到了，正像台灣媒體指出的那樣，這個『芒果乾』流淌著綠色的血液，是一杯『鴆毒酒』。民進黨及其當局蓄意炒作這個話題，製造這樣的氛圍，旨在煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，進行選舉動員、撈取選舉利益。對於這種欺騙伎倆，希望廣大台灣同胞，特別是年輕人不要上當，更不要隨之起舞。」

前總統馬英九日前也指蔡政府以「芒果乾」操作人民恐懼，陸委會當時即回嗆，最近社會上大談「芒果乾」，民眾所以有如此強烈的感受，這顆「芒果」無疑就是馬前總統在「馬習會」時所種下的。

陸委會強調，中共長期以來對台侵犯意圖不變，「習五條」後加速進程，惡意對台統戰分化、軍事恫嚇，奪我多個邦交國，圖謀迫我接受消滅國家主權的「一國兩制」，中共才是破壞兩岸關係的亂源。

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