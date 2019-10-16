「我現在要出征」 韓請假拚大選

2019-10-16

今從屏東鵝鑾鼻出發 蔡提醒勿忘市長責任

〔記者許麗娟、王榮祥、葛祐豪、蔡彰盛、陳鈺馥、黃欣柏、楊淳卉、蔡政珉／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨在市政府宣布，從今天起到明年一月十一日請假三個月、全力投入總統大選，今天上午將從屏東鵝鑾鼻出發，希望把南方精神帶給全台灣，他並高唱「我現在要出征」，表述自己心境。

蔡英文昨到新竹市為立委參選人鄭宏輝造勢，被問到「放韓假」一事，蔡提醒韓，去年才拿到這麼多票，這時候更要注意自己背負著選民期待，不要忘記市長的責任。

韓國瑜昨天上午照例在鳳山行政中心主持市政會議，臨時將原本聯訪地點由市府五樓改到一樓穿堂，韓現身時受到大批韓粉歡呼，他也頻頻揮手致意。

韓：把南方精神帶給全台灣

韓國瑜從口袋中抽出講稿，宣布從十六日開始將請假，全力投入總統大選。他說，幾個月來，市府團隊和市民通力合作，為建設新高雄打拚，全高雄上下充滿一股奮發向上、脫胎換骨氣息，也感染很多朋友，許多朋友勸他參選總統，不是要他放棄高雄，而是要把溫暖與希望帶到全台灣。

他說，這幾年大家都活得辛苦，而當今政府帶給人民什麼溫暖、希望？只會大砍最守法、最聽話的軍公教警消退休金和薪水，欺負沒反抗能力的工人和農民，只會講酸話、恐嚇人民。

他認為，我們可以不要到處挑釁，建立和平環境，讓台灣成為民主繁榮的典範；台灣有淳樸善良的人民，勤奮安定的社會，他將從今天開始，帶著溫暖與希望從南方出發，把淳樸、勇敢、勤懇、溫暖的南方精神帶給全台灣，重建台灣榮光。

對於韓國瑜開始「放韓假、拚選舉」，蔡英文昨受訪時說，每一位民選的首長都背負選票與選民的期待，與過去幾年相較，新竹市改變很多，居民的幸福感也有效提升，原因就是市長林智堅夜以繼日投入市政。她提醒韓國瑜，去年才拿到這麼多票，這時候更要注意自己背負著選民期待，別忘記身為市長的責任。

行政院長蘇貞昌昨在立法院答覆立委余天質詢時表示，韓市長之前說平日拚市政、假日拚選舉，「現在當沒幾天就請假三個月，每天都變假日」，不用上班、不用批公文、不用到議會，違背對高雄市民承諾，跑到其他縣市說要救台灣，「這邏輯說得通嗎？你還要再上當嗎？」

民進黨主席卓榮泰昨天酸韓國瑜，剛放完連假又要放長假，國人會很羨慕，「真的比一般人幸福多了」。卓也說，韓在高雄提出的政見很少實現，連市長都當不好，要往總統之路邁進，難上加難。

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