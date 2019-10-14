再炒芒國乾 韓陣營批小英：自種自產自銷「亡國感」

2019-10-14 11:27

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜提出要求與蔡英文總統進行兩岸政策大辯論，蔡總統回嗆：「不知他在急什麼？」、「亡國是國民黨炒作出來的」，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今批評，「亡國感」是蔡總統「自種、自產、自銷」，3年多執政以來，只剩下「芒果乾」成長茁壯。

對於近期提出要與蔡總統進行兩岸政策辯論，何庭歡今受訪時表示，這陣子大家一直吵「亡國感」、「芒果乾」，但蔡總統對於民進黨兩岸政策沒辦法說清楚講明白，韓陣營希望讓人民看清楚雙邊提出的兩岸政策，誰才是真正的福國利民。

何庭歡說，蔡總統執政3年多以來，兩岸關係、外交都沒更好，韓國瑜力求兩岸恢復到穩健務實，對兩岸人民都有利，人民可以用雪亮的眼睛和選票決定到底哪種政策最好，所以邀請蔡政府直球對決，進行辯論，讓人民可以做出最好的選擇。

何庭歡表示，韓國瑜提倡台灣安全、人民有錢，台灣安全就是有穩健的外交及兩岸政策，政策都是可以討論的，兩岸及外交對台灣在國際上的地位以及台灣的經濟民生有影響，希望能夠回歸到經濟，不要讓台灣變成台灣危險、人民貧窮。

對於蔡總統批評亡國感是國民黨炒作出來的，何庭歡反駁，強調「亡國感」是從蔡政府上任3年多來開始的，前總統馬英九執政8年以來，馬好像台灣園丁，台灣很像漂亮果園，種了非常多種水果，包括上百國免簽待遇，參加實質國際組織，果園欣欣向榮。

何庭歡批評，蔡總統執政3年多來，果園慢慢被破壞，連續斷交、兩岸關係緊張，只剩下芒果不斷成長茁壯，「芒果乾」是蔡總統「自種、自產、自銷」，人民想要的是之前欣欣向榮的果園，還是蔡總統接任台灣園丁後變成「芒果乾」成長茁壯的果園，人民會做出最好的選擇。

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