韓陣營批操弄亡國感 蔡英文：團結才有力量面對中國壓力

2019-10-11 16:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文今天至內湖碧山巖參拜受訪表示，她處理兩岸關係時非常謹慎、不挑釁，堅守國家主權，要向中國國民黨呼籲，唯有團結才有力量，面對中國壓力，國民黨至今仍然不敢批評中國，只是對內開砲。

談及總統大選競爭對手高雄市長韓國瑜，蔡總統表示，她是現任總統要以國政優先，整體選戰依照既有規劃進行，策略還是爭取最多人支持、團結最多力量，希望所有支持者不要鬆懈，在最後90幾天全力打選戰，打出最好成績。

針對韓國瑜發表兩岸政策白皮書，批評兩岸關係像是失控列車、蔡英文兩岸政策是「仇中害台愛自己」。蔡總統今天反批，國民黨在判斷情勢上還留在舊的時代，現在整體區域跟國際情勢已經很不一樣，在中國企圖心那麼強烈情況下，我們必須要謹慎面對，不能過度樂觀。

蔡總統提及，在處理兩岸問題上非常謹慎、不冒進，也不挑釁，但堅守國家立場，堅守我們的主權，也聯合跟我們區域的友善、理念相同的國家、朋友，一起來守住台灣的主權跟台灣人的尊嚴。

針對韓國瑜陣營批評操弄「亡國感」，蔡英文強調，國民黨必須理解現在情勢，不是我們的挑釁，而是中國步步進逼才是問題所在，唯有團結才能有力量面對中國壓力，國民黨到現在還是不敢批評中國，只是對內開砲、無助團結、無助處理兩岸問題。

蔡英文提及，安全感來自團結、自信及勇敢面對挑戰，安全感絕對不會是來自步步退讓，或對於中國那種不切實際的過度期待。

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