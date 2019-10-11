韓陣營嗆卓榮泰：刮別人鬍子前 先刮乾淨自己的鬍子

2019-10-11 17:51

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨主席卓榮泰稱民進黨沒有操弄「亡國感」，還指國民黨總統參選人韓國瑜只會說風涼話，韓陣營國政顧問團發言人黃曼昕今天下午嗆聲，「卓主席在刮別人鬍子前，先刮乾淨自己的鬍子好嗎？」如果民進黨沒有操弄「亡國感」，為何不斷提醒人民「今日香港新疆，正是明日台灣的借鏡」？除了口號恐嚇，激化仇中感，「請問卓主席，貴黨能保護中華民國人民的實際作為是什麼？」

黃曼昕說，韓國瑜曾對一國兩制說出「over my dead body」，昨日記者會還強調「會拿槍捍衛中華民國主權」，對比蔡英文總統只說「拒絕一國兩制」，誰比較堅定？

她說，韓國瑜今年3月在深圳記者會上曾公開提到中華民國，反觀蔡英文、陳菊、賴清德、謝長廷在野時也拜會過不少中共高層，「哪一個在大陸時有提過中華民國？你們只會把中華民國當工具，這就是你們所謂的訴諸國家安全和主權嗎？」

黃曼昕強調，韓國瑜的兩岸政策白皮書明確提出堅決捍衛中華民國主權，堅持「一中各表的九二共識」，兩岸恢復互信並重建對話架構，建立朝野對話機制並形成內部共識，以及讓台灣成為中國大陸民主化的借鑑，這才是真的用政治智慧在思考、解決問題，反觀蔡英文與民進黨除了用嘴巴治國，讓人民深處恐懼中，還會什麼？「芒果蔡」才是最寫實的綽號。

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