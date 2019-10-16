放韓假》韓國瑜枋寮德興宮參拜 熱情粉絲階梯上跌倒

2019-10-16 13:42

［記者陳彥廷／屏東報導］國民黨總統參選人韓國瑜今天啟動「傾聽之旅」，首站從屏東出發，中午準時抵達枋寮鄉北勢寮德興宮參拜，2名熱情粉絲在階梯上迎接韓國瑜時卻摔倒。

韓國瑜今天首站到恆春半島，結束後前往枋寮鄉德興宮，在近200粉絲的簇擁下進入枋寮德興宮參拜媽祖，隨後出廟門簡短致詞，參訪僅僅短短20分鐘，不少粉絲在廟埕直呼凍蒜，引來過路民眾側目！

韓國瑜致詞時指出，前來向媽祖祈求風調雨順、國泰民安，也希望今天在場的大家跟他走出未來的康莊大道；韓國瑜隨後就搭車離去。

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