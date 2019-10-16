呼籲選民抗中保台 綠營議員共同推薦莊競程

2019-10-16 12:23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會民進黨團今日召開記者會，共同推薦第5選區（北北屯區）立委參選人莊競程，他們呼籲選民遠離親中立委，選擇「保台抗中」、具生醫專業的莊競程。

民進黨團總召李天生、副總召邱素貞與多位議員宣布共同推薦莊競程，並高喊「保台抗中，淘汰親中」、「競程所至，親中離開」、「北北屯要贏，有志競程」口號。

李天生表示，莊競程今年39歲，是台灣大學醫工博士，現任交通大學助理教授，他研究生醫工程，而生醫是國家未來發展的重點產業之一，政府每年編列上百億元預算，但目前113席立委中，有生醫工程背景的立委少之又少，因此台灣需要有生醫背景的立委，監督政府執行預算，為民眾看緊荷包。

議員何敏誠、黃守達、張家銨、邱素貞指出，莊競程願意為國家貢獻所學，反觀對手不但親中，擔任立委期間沒有提出有利民生的法案，且政黨色彩、參選選區變來變去，成為「政治變色龍」。

議員蔡耀頡、周永鴻、賴佳微指出，綠營執政就是品質保證，大里、太平近幾年立委都是民進黨籍，發展有目共睹，反觀北、北屯區缺乏重大建設，所以一定要將莊競程送進立法院，為北、北屯區爭取重大建設。

莊競程是曾朝榮的外甥，曾朝榮說，莊競程看到香港「反送中」運動，擔心台灣成為下一個香港，才決定出來參選。

莊競程表示，他從小在北屯長大，父親是做鐵工的，所以他是勞工之子。他看到香港「反送中」運動遭到中國打壓，台灣的邦交國也被中國鴨霸地搶走，讓他對台灣未來非常憂心，希望站出來為「保台抗中」盡一份心力。

莊競程說，他提出「競程五政見」，包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」，其中，台灣已正式邁入高齡社會，人口老化與長照是急需要解決的問題，因此他提出55歲以上民眾免費失智症篩檢的政見， 並爭取設置「老人運動中心」，提升老人運動的風氣，同時打造台中成為生醫科技重鎮，為台中創造更多工作機會。他強調，政府把老年人顧好，子女就沒有煩惱。

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