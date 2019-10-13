林佳龍力挺莊競程 攬下競選總部主委職

2019-10-13 20:21

〔記者張菁雅／台中報導〕交通部長林佳龍今日到台中市第5選區（北屯、北區）立委參選人莊競程競選總部參加選務會議，並宣布擔任莊競程競總主委。林佳龍除肯定莊競程是年輕、具專業的優秀人才，也喊出「疼惜林佳龍，票投莊競程」。

林佳龍除擔任總統蔡英文台中市競選總部主委，今日又宣布接下莊競程競選總部主委，下午親自主持選務會議，並為輔選幹部加油打氣，包括民進黨台中市黨部主委何明杰、市議員曾朝榮、江肇國、張家銨、蔡耀頡、賴佳微、前議員范淞育均到場。

林佳龍表示，莊競程有3個條件值得推薦，第一，他年輕具有醫學工程專業，會以公共政策來問政的優秀人才；第二是莊競程「保台抗中」的立場，將給予台灣守護民主自由的機會；另外，莊競程出身於打鐵勞工的家庭，腳踏實地從基層做起，參選民代從自己的故鄉出發，可為台中帶來更好的未來。

林佳龍也說，從黨公職到支持者，大家都對去年選舉結果有些惋惜，疼惜他的人非常多，希望「疼惜林佳龍，票投莊競程」，現任者施政表現，不滿意度高於滿意度，且莊競程的對手是韓系立委，現在討厭韓國瑜的人超過6成，對手去擁抱令人失望的總統參選人，最近很多小學生在講，市長都做不好，怎麼做總統，「一市之不治，何以天下國家為」，相信大眾的眼睛是雪亮的，所以這次選情從主觀、客觀方面來看，都是樂觀的。

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