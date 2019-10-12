有信心逆轉勝 莊競程邀林佳龍擔任競總主委

2019-10-12 19:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北北屯立委沈智慧今天邀李佳芬站台輔選，明天對手民進黨立委參選人莊競程邀來交通部長林佳龍擔任競總主委，為選戰領軍，林佳龍親自主持選務會議，競總召集人曾朝榮說，上屆洪慈庸以素人之姿參選立委，也是林佳龍與他共同操盤，這次也有信心能逆轉勝。

資深北屯區議員、民進黨前黨部主委曾朝榮說，38歲莊競程是生醫博士、交大助理教授，政治素人首次參政，而4年前洪慈庸參選立委時也是第一次參政，在民進黨最艱困選區第三選區面臨強勁對手楊瓊瓔，競選團隊百日進駐，當時民調落後輸10％、20％。

林佳龍當時擔任洪慈豪庸競總主委運籌帷幄，曾朝榮當執行長，曾朝榮說，那時除了年輕人的空戰網路、電視宣傳等，自己是黨部主委剛卸任，結合地方組織戰略，地方佈點、推動活動、座談會、廟口開講，終於逆轉勝，打贏漂亮的一仗。

曾朝榮說，莊競程接受民黨徵召，面對北屯屯艱困選區，有年輕的人膽識與本身學經歷的專業，這次參選立委，競總由林佳龍擔任主委，曾朝榮當召集人，北屯區總幹事由北屯區議員謝明源擔任，北區為賴佳微，一起分進合擊，並有多位議員擔任副主委有江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡，以及議會民進黨團總召李天生，還有2、30名北北區的里長及各大社團擔任副執行總幹事，陣容龐大，接地氣、促人氣，爭取選民認同。

莊啟程在上月接受徵召後，總統蔡英文到台中選舉行程也公開稱讚「這個少年人不錯！」還喊出「莊競程過關，國會就過半，要一起拚過半。」莊競程戰戰兢兢拚選舉，一個月已經爆瘦6公斤，更顯年輕與行動力，一早5、6點就路口拜票、送遊覽車、跑公園、市場、拜訪地方人士，勤跑基層與請益，一直到半夜，他強調讓「專業的來」，針對青年、勞工、兒少、敬老、醫療五大面提出政見，第一波就是「老人的健康，我來顧！」

曾朝榮說，這次選舉將展現台中市最強的戰鬥力，請拭目以待，這次選舉除了打集結空戰發揮年輕人理念，在網路開直播、FB、IG等宣傳，也有陸軍的廟口開講，更組成戰鬥車隊掃行街、放送，讓大家看到莊競程的專業，還有志工愛媽、婦女後援會在市場拜票、看板也結合小英的政績及莊競程的生醫專業，媒體曝光、電視專訪、名人名嘴、教授開講，也將組成助講團台大、交大、中台灣教授後援會。

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