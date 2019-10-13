「討厭國瑜黨」+「反送中」 林佳龍對台中立委選情有信心

2019-10-13 18:14

〔記者張菁雅／台中報導〕交通部長林佳龍今日到台中市第5選區立委參選人莊競程競選總部，親自主持選務會議。針對台中市立委選情，林佳龍表示，有人說現在台灣最大黨是「討厭國瑜黨」，國民黨立委參選人面臨是否與總統參選人韓國瑜聯合參選的困境，他相信，只要年輕人踴躍投票，投票率衝到7成5，泛綠陣營在台中市至少可以拿到7席立委。

韓國瑜夫人李佳芬、台北市長柯文哲昨天及今天都到台中市為立委參選人站台、掃街，炒熱立委選情。而針對台中市立委選情，林佳龍在接受媒體訪問時表示，民進黨方面，蔡英文總統是強大的母雞，而對方是母雞是韓國瑜，有人說現在台灣最大黨是「討厭國瑜黨」，國民黨立委參選人面臨要不要和韓國瑜聯合競選的困境，一加一減就差很多。

林佳龍指出，台中8席立委中，民進黨現任4席選情穩健，應可順利連任；無黨籍立委洪慈庸的對手雖然還沒宣布，不過，洪慈庸非常認真，國會評比表現第1名，只要深入基層去宣傳，相信洪最後會贏得勝利；另2位新人莊競程與陳柏惟，他們都年輕、專業，有很好的形象，相較於對手，可以提供市民很清楚的選擇，他也在促成洪慈庸、莊競程與陳柏惟組成「抗中保台鐵三角」，互相拉抬。

林佳龍也表示，他相信年輕人最後會出來投票，因為在香港「反送中」運動中，大家看到年輕人及未成年的人都站在第一線，台灣人有機會用選票決定自己國家的未來，選總統、總立委就是在選我們自己的主權跟人權，年輕人只要踴躍投票，可以降低地方派系與綁樁買票的效果，只要投票率衝到7成5，洪慈庸、莊競程與陳柏惟的鐵三角都很有可能當選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法