政治素人陳允萍獲民眾黨提名參選台東立委

2019-10-16 10:10

［記者黃明堂／台東報導］內政部移民署台東縣服務站專員陳允萍寫信向柯文哲毛遂自薦，1個月前經柯幕僚面談，昨天獲通知代表台灣民眾黨參選台東立委。孤鳥一人、還不知道競選團隊在哪裡，但他有信心在不到100天的時間獲得民眾支持。

陳允萍今天一早穿著拖鞋、騎著機車到台東美術館，在樹下坐板凳，蹺腳受訪，沒多久就有1位老婦走來對他說：「你是不是很懂法律的那位....」，陳允萍說「不敢當」，隨後聽她述原委，提供法律諮詢。

陳允萍說：「這就是我的生活日常」，上班時為新移民提供服務，下班在臉書答復，連散步都會遇到有人求助。他希望有機會可以進入立法院，立該立的法、修正不合時宜的法，也擴大服務基層。

陳允萍去年曾參選台東縣議員，幾乎沒有拜票動作，仍獲得了965票，雖然落選，但得票數連自己都嚇一跳，相信投票給他的，都是認同他理念的人。

他寫信向柯文哲毛遂自薦希望代表台灣民眾黨參選立委，1個月前北上由柯幕僚面談，此後沒有連絡，昨天才得知獲民眾黨通過提名。

今年50歲的陳允萍是土生土長的台東人，23歲初任公職，在台東縣警局擔任外事警察，後靠自我進修與努力，以第一名成績考取中央警察大學外事警察研究所在職進修班，取得法學碩士學位，現任內政部移民署台東縣服務站專員。

陳允萍長期服務新移民，並創辦台灣司法通譯協會，為弱勢族群提供法律服務。他希望這次立委選舉，在藍綠之外，讓台東人有更好的選擇，重新洗滌台東的政壇長久以來停滯不進的結構，改變中央政府對於台東的交通、醫療、觀光與農業等重大議題的政策方向。

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