民眾黨第二波提名名單曝光 陳菊子弟兵羅鼎城在列

2019-10-09 22:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，目標進軍國會，繼9月22日公布首波提名區域立委8人，如今傳出第二波名單，包括昔日陳菊子弟兵、曾為高雄市議會「六小福」的前議員羅鼎城，曾任民進黨議員助理的陳泓維，有「新住民守護者」稱號的陳允萍，以及日前砲轟高雄市長韓國瑜「匪類」、遭國民黨開除黨籍的前黨代表敖博勝，背景橫跨藍綠。

據了解，民眾黨預計10月下旬公布第2波提名人選，至少再推6到8人，涵蓋桃園、台中、新竹、高雄和台東等選區。

其中在高雄第一選區（旗山、美濃），傳民眾黨鎖定律師背景的前民進黨議員羅鼎城，但傳出前議員黃輝芳女兒黃綉晶，也爭取代表郭家軍或民眾黨參選，因此郭柯陣營仍在協調中，料將對上爭取連任的民進黨立委邱議瑩、國民黨王齡嬌。

而敖博勝可能代表參選高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津），挑戰民進黨立委賴瑞隆，選區還有國民黨陳麗娜加入戰局。

陳泓維則是參選桃園市第1選區（龜山、蘆竹），與民進黨立委鄭運鵬、國民黨陳根德呈現三腳督態勢。陳泓維曾任民進黨議員助理，因認同柯文哲理念，已申請加入民眾黨，柯文哲6日到龜山參加重陽節活動，由陳泓維協助規劃地方行程，當天柯也帶著他與其他小雞一同拜廟掃街。

至於台東，傳相中有「新住民守護者」之稱的移民署專員陳允萍參選。去年陳允萍以無黨籍身份參選失利，但在幾乎沒有宣傳、只靠網路行銷下，仍拿到近千張口碑票。不過知情人士表示，陳允萍具有公職身份，是否代表民眾黨參選，仍在討論規劃中。

民眾黨高層表示，民眾黨11日將召開選舉策略委員會，討論下一波區域立委提名名單；指標性的左楠區也在規劃人選，劍指現任綠委、陳菊愛將劉世芳，另有部分選區，需與「盟友」郭台銘進一步協調，避免重複提名。

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