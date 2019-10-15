足球園區新案預算暴增 議員批中市府「一騙再騙」

2019-10-15 19:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市足球運動休閒園區工程獲前瞻計畫補助，因地點從北屯區文中小6用地改到南屯區文中小用地，教育部體育署7月已函文註銷補助。民進黨議員今日在市議會質詢時發現市府除了辦理申復，也提出新案，且預算從7億元暴增為12億元，之前卻未向議會報告，痛批市府「一騙再騙」。

足球園區預算共7億5065萬元，體育署同意補助4億4940萬元。市長盧秀燕上任後，地點變更，面積也從6.9公頃縮小為4.7公頃。

民進黨議員江肇國在質詢時發現，體育署7月函文註銷補助，市府一方面申復，另一方面提出新案，新案預算暴增到12億元，竟然都沒有向議會報告，且市府強調續推足球園區，明年預算卻是0，根本是「一騙再騙」。議員曾朝榮也說，前瞻計畫補助有規定的時程，市府變來變去，恐怕來不及完成。

國民黨議員楊正中則表示，市府2月就送調整計畫給體育署，體育署過了5個月才說要註銷，裡面一定有政治因素。

國民黨議員黃馨慧、黃建豪也說，台中市共有18所學校發展足球運動，西屯區國安國小足球隊拿下亞太盃青少年足球錦標賽U12組冠軍，南屯區黎明國中足球隊體育班拿下7座以上全國冠軍；惠文高中更是重要足球運動領頭羊，有這麼多優秀人才，就是欠缺國際標準足球場，他們全力支持興建足球園區。

運動局長李昱叡表示，北屯的基地面積超過5公頃，必須進行環評，而環評約需2年，預期將超過前瞻計畫執行期限，而目前基地不需環評，所需時程較短。

李昱叡也說，此案仍在申復中，如果申復不過，必須提新案，市府預先準備，新案資料已於10月14日提報體育署。至於預算增加，是因為原本規劃的停車位不足，將新建地下停車場，足球場觀眾席也將從6000席增加到1萬席。新案預算12億7372萬元，若獲中央補助60％，明年市府先編列4590萬元，預計2021年底動工，2023年底完工。

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