盧市府重送足球園區計畫 綠議員批：趕不上期程恐遭退回

2019-07-30 14:49

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市足球運動休閒園區在前市長林佳龍任內規劃設置於北屯14期重劃區內，並成功爭取前瞻計畫補助。但市長盧秀燕上任後，將地點改到南屯區。民進黨市議員江肇國今日表示，他接獲消息，市府因遷址而重送計畫，但計畫內容不全，且土地使用分區變更不及，進度趕不上前瞻計畫規定期程，全案恐被體育署退回，足球園區就此胎死腹中。

江肇國指出，台中市足球運動風氣日盛，各級學校共有18所投入足球運動，且屢獲佳績，為了提升足球運動人口及選手水準，林佳龍市府早規劃投入7億5千萬元興建足球園區，地點在北屯區環中與榮德路口，除了可容納6000名觀眾的戶外標準足球場外，另有3座5人制足球場，計畫也得到前瞻計畫支持。

江肇國表示，盧秀燕上任後，將上述地點改為興建巨蛋，足球園區被迫遷至南屯區文中小用地，市府日前提出前期計畫追加預算3億223萬元，包括市庫1億元、中央補助款2億223萬元，他當時質疑市府更換地點，土地使用分區卻尚未變更，且因土地大小、區位都與原始計畫不同，場地數量、樓地板面積、容留人數及興建預算等，都應重新擬定計畫才能送體育署核定，以當時的進度根本不可能完成，還可能面臨被體育署刪減或取消補助的風險。

他也說，議會再三提醒，盧市長還是「逢龍必反」，如今計畫面臨被體育署駁回的危機，足球園區將胎死腹中，市府難辭其咎，別想卸責中央，他也要求市長道歉、運動局長下台。

運動局則表示，新市府延續足球園區原計畫名稱及內容，運動設施及空間面積皆維持原案，僅將基地從北屯區移至南屯區文中小用地，新址周邊三鐵共構，交通發達，適合國內外足球運動賽事舉辦及相關產業發展。而北屯區的原址因附近已有洲際棒球場及展演空間，因此將原地打造「巨蛋體育館」，作為室內國際比賽標準場地，讓兩處運動場館相互輝映。

運動局也說，市府今年7月23日收到體育署會議記錄決議，請市府撤銷足球園區原計畫案，未來開放受理申請案件時再行提案。運動局強調，自提報修正計畫至今已近5個多月，市府均竭力配合審查意見辦理修正作業，體育署突然撤銷此計畫，對台中市民影響甚鉅，市府將配合中央受理時間，再行提案爭取，期盼中央儘速同意，也請民代協助爭取，共同為台中運動產業努力。（15:32更新，補充中市運動局說法）

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