藍委力挺港警「強力執法」 蘇貞昌一句神回覆狠打臉！

2019-10-15 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委童惠珍今（15）日在立法院總質詢上，質疑「黑警」等用詞不適合放在內政部日前臉書貼文，更表態支持港警「強力執法」，對此，行政院長蘇貞昌犀利回嗆「以前在爭自由民主的時候，國民黨就常常這樣」。

童惠珍今天質詢時提到，內政部前幾天從網路上引用了「暴民」、「黑警」等形容詞放在內政部臉書上，她認為這些用語不適合放在台灣官方網站上，因為會讓大家誤解，畢竟這是屬於香港的內務。

蘇貞昌回應，這是香港人民在被他們的政府、警察這樣對待之後，做出來的相關名詞，舉的標語和牌子都寫得明明白白，因此予以尊重。內政部長徐國勇也強調，內政部臉書引述的是「新聞用語」，引述的用語當然要真實呈現，不能改變。

童惠珍接著表態「支持警察強力執法」，因為台灣也曾發生這樣的事情。接著蘇貞昌隨即做出回覆，「我們以前在爭自由民主的時候，國民黨就常常這樣」；此話一出，讓童惠珍氣急敗壞地表示，民進黨2008年陳雲林來台時，也發生「丟擲汽油彈」等事情。蘇貞昌馬上回應「妳比較少在台灣，不知道台灣的警察不會拿長槍射人民、也不會拿實彈手槍從胸部開槍，「台灣警察不會」。

童惠珍接著質疑，若台灣接下來有發生類似這樣子的集會遊行過程中，有不當用汽油彈，或者是持械傷人的事情發生，內政部要如何處理？徐國勇對此則回應，根據集會遊行法規定，警察機關對於有一些超出的集會遊行等行為，可以警告、制止，命令解散。

童惠珍繼續狂飆「如果警告、制止都沒有解散，他們是拿汽油彈還有持械攻擊，讓我們的刑警人員受到人身攻擊！」徐國勇馬上回擊，台灣警察不會帶實槍，不會用實彈，「在集會遊行從來沒有帶過槍！我們從來沒有帶過槍欸！」

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