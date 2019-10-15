台日傳互換黑鮪大目鮪配額 藍委批喪權辱國

2019-10-15 13:10

〔記者林良昇／台北報導〕中西太平洋漁業委員（WCPFC）9月召開北方委員會，傳出台日雙方將互換部分黑鮪魚與大目鮪的配額量，恐造成台灣約4億元損失，引發漁民不安。立法院國民黨團今表達反對，批喪權辱國，將每公斤均價500元的黑鮪魚配額，去跟日方換取每公斤均價100多元大目鮪，完全不顧漁民生計。

立院國民黨團今早召開記者會，國民黨團總召曾銘宗指出，中西太平洋漁業委員會已於9月召開北方委員會，傳出農委會計畫將台灣300公噸的黑鮪魚配額轉讓給日本，以交換300公噸大目鮪魚配額，由於黑鮪魚每公斤均價500多元，大目鮪魚每公斤均價100多元，交換價值根本不對等，猶如用黃金換白銀，恐將造成台灣每年約4億元損失，也引發漁民反彈。

曾銘宗表示，今年7月立法院臨時會修正「海關進口稅則」，調降15項農漁水產品與加工食品關稅稅率，其中山藥、溫州蜜柑、穀類酒（清酒）三類，由現行16%、30%、40%，調降為12%、15%、20%，預估將造成稅損2.1億元。此次降稅獨厚日本，且是主動單方面進行，有如不平等條約，政府如此媚日而不顧衝擊台灣農民生計的作法，用意何在？

曾銘宗痛批，蔡政府上任以來逢中必反、逢日必軟，不僅對日護漁行動節節敗退，甚至大幅調降農漁產品進口關稅，犧牲農漁民生計。國民黨團呼籲蔡政府勿再片面放棄台灣人民權益，盲目給予日本優惠利益，強烈要求蔡政府絕不可與日方交換黑鮪魚配額，否則將追究相關政治責任。

國民黨立委費鴻泰抨擊，今年5月立法院財政委員會委審查「跨太平洋夥伴協定（CPTPP）」修改「海關稅則」，表面上是為了降低邦交國進口稅，實際上卻讓給日本2億元進口稅，給邦交國只讓200萬元進口稅，尤其中部農民所種的山藥以及菸酒公司好不容易建立市場佔有率的清酒大幅讓利，讓利給日本，但日本清酒沒降價，日本也沒感謝過我國，這次又用黑鮪魚換大目鮪，難道蔡政府是日本的附庸、兒皇帝嗎？有換到我們加入「跨太平洋夥伴協定」了嗎？

國民黨立委童惠珍表示，蔡英文政府見到日本就抱著大腿叫「大哥哥」，上台後從不主張釣魚台海域礁漁權，還要求漁民自求多福，幾次台日漁業協議，從八重山魚場一路退讓到沖之鳥礁海域，對日漁權一直都抱持著不敢談、不願談，將漁民當蔡政府媚日的祭品。現在又將高價格的黑鮪魚跟日本換取低價的大目鮪，用千元鈔換百元鈔，若蔡政府無法堅守「等值等量」的立場，就是喪權辱國。

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