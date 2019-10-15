穩了？韓粉稱吃飯先問店家「總統挺誰」 韓國瑜勝率100％

2019-10-15 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前有位蔡姓韓粉在臉書上稱，自己兒子是北部公司高階主管，面試到一位台大畢業生批評高雄市長韓國瑜，最後把他刷掉「永不錄用」，但最後被網友抓包是幻想文。沒想到又有汪姓韓粉PO文表示，去外面吃飯會先問店家「總統支持誰？」還得意說到目前還沒遇到不挺韓的店家。

汪姓韓粉時常在臉書批評總統蔡英文，14日在挺韓社團「韓國瑜後援會」發文批評政府、褒揚韓國瑜，甚至還說「只要去店家吃飯第一句先問總統你支持誰？是韓國瑜我就點菜；不是支持韓國瑜我就馬上掉頭就走人，到現在還沒遇到不支持韓國瑜的店家」，強調「我們庶民知道，唯有支持韓國瑜中華民國才能翻轉台灣」。

許多韓粉見狀開心直呼，「方法值得推廣」、「有妳的，哈哈」、「不支持韓的，先讓他沒生意」，但也有理性的韓粉認為「沒必要這樣做，有些業者不方便透露心聲」，「太偏激也不好吧」。

日前有一名蔡姓韓粉在臉書上聲稱，自己的兒子在北部任職高階主管，面試到一位台大畢業生批評韓國瑜，最後寫上「永不錄用」刷掉新人，後來蔡姓韓粉遭踢爆杜撰幻想文，被起底的「主管兒子」原來是在台中靜宜夜市經營的炸花枝攤。

該蔡姓韓粉事後竟改口聲稱，自己「只是看到貼文轉分享」，還說家庭內亂成一團，連阿姨、舅舅都打電話來罵人，自己也跟兒子大吵一架。

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