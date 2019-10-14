建議韓國瑜別遲到？ 朱立倫：我自己不要遲到最重要

2019-10-14 16:24

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前主席朱立倫今表示，國民黨總統參選人韓國瑜如果全力拚市政，很難兼顧選舉，如果要全力拚選舉，可能就必須要請假，相信高雄市府在3位副市長跟市府團隊努力下，市政一定可以穩定。

朱立倫今下午出席亞太台商聯合總會主辦的「錦繡河山少數民族風情攝影展」，國民黨副主席郝龍斌、前立委周守訓、親民黨組織部主任張碩文、媒體人趙少康、名主持人張小燕等人也出席。

朱立倫會後受訪，對於國民黨主席吳敦義不接任韓國瑜競選總部主委，朱立倫強調，都要尊重韓，最重要的是如果能夠把所有各方的力量，包括黨的力量、各界支持國民黨的力量都能夠整合在一起是最重要的，這場選戰不能單靠同溫層、單靠國民黨，一定要擴大支持群眾，韓一定要做全方位的考量。

對於韓國瑜如何在民調上黃金交叉，超越蔡總統？朱立倫說，不要再內鬨、不要再自我犯錯自傷、不要再自己打自己，再來就是擴大支持，凡是能夠爭取的都是朋友，選戰本來就是這樣，絕對不能在同溫層裡面；過去這段期間，有些可能是「假韓粉」或是部分不理性支持者不斷攻擊黨內先進，都只會縮小支持圈，影響支持的成果。

鴻海創辦人郭台銘是否幫忙站台？朱立倫說，他知道很多立委希望大家都能幫站台，甚至只要非競選對手以外，包括淺綠、中間選民、淺藍的各界朋友都能夠站台，郭雖然已不是國民黨的同志，但還是朋友，歡迎郭來支持國民黨提名的總統或是立委候選人。

但朱立倫也重申，母雞只有一位，就是韓國瑜，大家都是助選員，都是啦啦隊，歡迎所有非國民黨的朋友可以多多幫忙。

此外，媒體也詢問，會不會建議韓國瑜不要太常遲到？朱立倫則說，「我自己不要遲到最重要。」

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