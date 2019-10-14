中國自稱金廈通橋已有方案 陸委會批意圖分化台灣

2019-10-14 13:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國官媒昨報導，福州至馬祖、廈門至金門等兩岸通橋「已形成初步方案」。陸委會今天說，這是中國「單方」研討與工程規劃，且皆以統一為前提，存在「分化台灣」的意圖，批其沒有正視中華民國存在、也沒有尊重我方民主制度。

中國《央視》昨報導，兩岸40多名專家齊聚福建福州，研討福州至馬祖、廈門至金門等通橋方案，並已形成初步方案。港珠澳大橋總設計師孟凡超更說，「港珠澳大橋建成後，我們對建設台海大通道很有信心，我們有能力解決這一超級跨海通道的工程技術問題」。

陸委會今天對此表示，相關報導是中國為推進「習五條」與金馬「小四通」的進程，純屬單方所進行的研討及工程規劃，且都以「統一」為前提，存在「分化台灣」的意圖，沒有正視中華民國存在，也沒有尊重我方民主價值與制度。

陸委會強調，金門、馬祖與中國福建地區通橋議題，「現階段並無必要性及急迫性」，且涉及兩岸協調溝通及未來兩岸關係發展等複雜敏感問題，影響十分深遠，涉及中央職權，須由中央政府全盤衡量及審慎評估。

陸委會說，為照顧離島地區建設與發展，政府支持金門、馬祖與中國福建地區的交流與經貿合作，但個別經貿合作仍須維護台灣主體性，符合政策及法律規範，不能預設政治前提，也不能因經濟利益，損害國家整體利益。

陸委會並再次向對岸喊話呼籲，若真心推進兩岸經濟合作制度化，就應該正視中華民國台灣存在的事實，並且由政府或政府授權的公權力機構，坐下來談，才能真正達成兩岸經貿互利互惠，共享發展。

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