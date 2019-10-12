國台辦批蔡國慶談話充斥敵對意識 陸委會辣回：勿再騷擾糾纏

2019-10-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡總統於國慶談話表示，一旦接受「一國兩制」就沒有生存空間，拒絕「一國兩制」是台灣人民最大共識。中國國台辦昨批「藉攻擊一國兩制，製造仇視大陸的氛圍」，陸委會則回嗆，台灣已明白拒絕「一國兩制」，中共當局切勿再騷擾糾纏、自取其辱。

蔡國慶談話 中方稱污衊一國兩制

國台辦昨以發言人馬曉光名義發布新聞稿，指蔡國慶談話「充斥著對抗思維和敵對意識，企圖藉攻擊污衊『一國兩制』，壓制台灣民眾希望發展經濟、改善民生、緩和兩岸關係的主流民意，謀取選舉利益」。

馬曉光聲稱，「講話顛倒黑白，把中華兒女追求和平統一，反對台獨，維護兩岸關係和平發展，說成對台灣的所謂威脅。迎合西方反華勢力，把祖國的發展進步和實現中華民族偉大復興進程，說成對區域和平穩定的所謂挑戰」，「再次暴露民進黨當局與中華民族整體利益為敵的台獨本質」。

我方指國台辦盲目批判 掩飾錯誤

陸委會則強調，北京當局持續對台敵意作為、不思務實改善之道，國台辦「非統即獨」的盲目批判、掩飾對台工作長期誤判的錯誤，我們深感遺憾。

陸委會指出，「習五條」後，北京當局強迫台灣接受「一國兩制」，升高對台惡意施壓，國際社會及台灣民意均指向，中共才是破壞台海和平及區域安全的衝突失序來源。

陸委會表示，中國共產黨對外宣傳及歸責台灣的套路，只是藉由台海議題轉移其內外部治理失能的焦點。中華民國做為主權國家是國際關係事實，台灣人民希望兩岸和平，但絕對不會在威脅下委曲求全，奉勸對岸應清楚理解台灣人民團結守護國家主權、自由民主的堅定意志，破壞兩岸現狀的行徑，只會升高敵意螺旋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法