馬英九批政府操弄「芒果乾」 陸委會：「馬習會」種下的

2019-10-05 21:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九指蔡政府以「芒果乾（亡國感）」操作人民恐懼，蔡總統回批，面對中國步步進逼，馬英九執政時代步步退讓，種芒果的，很可能就是他。陸委會則加碼回嗆，最近社會上大談「芒果乾」，民眾所以有如此強烈的感受，這顆「芒果」無疑就是馬前總統在「馬習會」時所種下的。

陸委會強調，中共長期以來對台侵犯意圖不變，「習五條」後加速進程，惡意對台統戰分化、軍事恫嚇，奪我多個邦交國，圖謀迫我接受消滅國家主權的「一國兩制」，中共才是破壞兩岸關係的亂源。「九二共識」在今年「習五條」提出後，已成為中共統一台灣的代名詞，進一步轉換成「一國兩制」台灣方案，沒有中華民國存在的空間。

陸委會說，2015年「馬習會」，當時馬英九公開在中國領導人習近平面前宣稱，「九二共識」就是「一個中國原則」的共識，完全附和北京說法，自我沒收在國人面前信誓旦旦的「一中各表」，這個歷史性的錯誤，鼓勵北京當局加速統一台灣的進程，也是「習五條」膽敢提出「一國兩制台灣方案」，操弄「民主協商」，統戰分化台灣社會的原因。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國的一部分。國內各界應該認清中共併吞台灣的本質及霸權擴張的野心、團結一致，而非危言聳聽、製造內部恐慌。政府將堅定捍衛國家主權與民主自由，維繫台海和平穩定。

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